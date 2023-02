Reitmans (Canada) Limitée prend les devants en matière de commerce électronique avec le lancement de RCL Marché

MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée est entrée dans une nouvelle phase passionnante de commerce électronique avec l'introduction d'une place de marché (« RCL Marché ») sur les sites Web de ses trois grandes marques - PENN. Penningtons, Reitmans et RW&CO . RCL Marché est maintenant en ligne avec une gamme étendue de produits offerts à de nouvelles catégories telles que les chaussures, la beauté, les accessoires, les articles pour la maison, et plus encore.

Propulsée par Mirakl, la première plateforme SaaS de place de marché d'entreprise et la plus avancée du secteur, RCL Marché propose des produits soigneusement sélectionnés par des marques partenaires de confiance, dont beaucoup font partie de l'écosystème Mirakl Connect de vendeurs de grande qualité, triés sur le volet.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à des marques canadiennes et internationales, grandes et petites, pour élever notre offre de commerce en ligne à un niveau supérieur », a déclaré Jackie Tardif, présidente de la marque Reitmans et marraine de direction du projet RCL Marché. « Un tiers des femmes canadiennes se tournent déjà vers nos marques reconnues à l'échelle nationale pour leurs besoins en matière de mode. En lançant RCL Marché, nous faisons un pas de plus pour devenir une destination de commerce électronique - au-delà de la mode et des vêtements - pour nos clients. »

« Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, et il s'agit d'une amélioration très intéressante de leur expérience en ligne avec nous », a ajouté Lisa Reitman, vice-présidente de l'expérience client et codirectrice du projet RCL Marché. « Nous tirons parti de notre connaissance approfondie de la clientèle pour offrir une sélection unique et nouvelle de produits. Nous continuons à rendre l'expérience d'achat facile et amusante grâce à ce modèle d'affaires élargi. C'est une situation gagnante pour tous. »

« Nos produits de marque privée ont une réputation établie sur le marché pour leur coupe, leur qualité et leur style exceptionnels », poursuit Jean-François Fortin, vice-président, Planification et allocation de la marque RW&CO., et codirecteur du projet RCL Marché. « RCL Marché nous permet de nous associer à des marques qui partagent nos valeurs afin de bénéficier de cette réputation, en étendant soigneusement notre offre de produits à de nouvelles catégories que nous savons que nos clients vont adorer, tout en restant fidèles à l'identité de nos marques. »

« Les acheteurs d'aujourd'hui recherchent la praticité, la sélection et la meilleure valeur - et ce, auprès des marques qu'ils connaissent et aiment déjà », a déclaré Adrien Nussenbaum, cofondateur et co-PDG de Mirakl. « En tant que premier détaillant spécialisé dans la mode féminine au Canada à lancer une place de marché d'entreprise, Reitmans (Canada) Limitée relève le défi et offre aux clients un plus grand choix tout en conservant les mêmes marques et la même expérience. Félicitations à l'équipe de Reitmans (Canada) Limitée pour sa vision et son innovation. Mirakl est fière de s'associer à vous dans ce nouveau chapitre passionnant pour accélérer la croissance du commerce électronique. »

« Nous avons réuni des collaborateurs des plus talentueux et expérimentés pour constituer l'équipe de RCL Marché », a ajouté Jackie Tardif. « Nous sommes énergisés par cette première étape et nous nous engageons à repousser les limites de cet espace, en développant notre offre et en innovant continuellement tout au long de notre parcours. »

Depuis sa mise en ligne, la réaction des clients a été extrêmement positive. Et comme la liste des vendeurs et des marques ne cesse de s'allonger, l'aventure des places de marché en ligne ne fait que commencer pour l'entreprise.

Les clients peuvent accéder aux produits RCL Marché en visitant les sites www.reitmans.com, www.penningtons.com et www.rw-co.com.

Les vendeurs intéressés par l'offre de RCL Marché peuvent s'inscrire sur le site www.reitmanscanadalimited.com/rclmarket.

AU SUJET DE REITMANS ( CANADA ) LIMITÉE

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada ainsi qu'une robuste présence dans le commerce électronique. La Société exploite 406 magasins, soit 235 Reitmans, 91 Penningtons et 80 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX de croissance : RET, RET-A). Pour plus d'informations, visitez le site www.reitmanscanadalimited.com.

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Renseignements: Christina Peikert de Reitmans (Canada) Limitée., [email protected] // +1 (438) 401-9566