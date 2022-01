MONTRÉAL, QC, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée élargit l'offre en ligne de ses trois grandes marques : Reitmans, Penningtons et RW&CO. en lançant le tout nouveau RCL Marché à l'automne 2022. Propulsé par Mirakl, la première plateforme SaaS de place de marché d'entreprise et la plus avancée de l'industrie, RCL Marché proposera des produits de qualité triés sur le volet et offerts par des marques partenaires.

« Au cours des dernières années, nos activités de commerce électronique ont connu une croissance exponentielle et RCL Marché transformera encore davantage la façon dont nos clients magasinent en ligne », a déclaré Jackie Tardif, présidente de la marque Reitmans et marraine de direction du projet RCL Marché. « Nous sommes fiers d'être une entreprise canadienne et nous nous efforçons d'évoluer constamment. Grâce à Reitmans, Penningtons et RW&CO., nous détenons la plus importante part de marché dans le secteur de la vente au détail de produits de spécialité pour femmes et femmes taille plus, ce qui attire une femme canadienne sur trois à magasiner nos marques reconnues à l'échelle nationale. Nous servons également le marché des hommes grâce à l'offre unique de RW&CO. pour travailler de n'importe où. »

« Avec le lancement de RCL Marché, nos clients bénéficieront d'un plus grand choix de produits soigneusement sélectionnés pour offrir une expérience d'achat sur mesure avec les marques aimées et reconnues auxquelles ils sont déjà fidèles, ainsi que de nouvelles marques que nous savons qu'ils vont adorer », a déclaré Lisa Reitman, vice-présidente, Expérience client et coresponsable du projet RCL Marché. « Notre place de marché permettra à chaque marque d'élaborer son propre assortiment, de sorte que la sélection de produits de chaque marque continuera à répondre aux besoins des clients, tout en proposant désormais des marques et des catégories de produits pertinentes telles que des chaussures, des produits de beauté, des accessoires, des articles pour la maison, etc. »

« Travailler en partenariat avec des marques qui partagent nos valeurs sera de la plus haute importance pour nous; nous sommes déterminés à assurer une conduite responsable des affaires et des principes d'approvisionnement éthique. Nous offrons un service fiable et loyal et nous chercherons des partenaires qui respectent également ces normes élevées », déclare Jean-François Fortin, vice-président, Planification et allocation, et coresponsable du projet RCL Marché. « Mirakl est la meilleure dans sa catégorie pour la technologie et l'expertise en matière de place de marché; RCL Marché sera ainsi une expérience de magasinage en ligne qui comprendra des produits courants offerts dans nos magasins physiques ainsi que des produits exclusifs à RCL Marché, tout en demeurant fidèle à l'ADN de nos marques et à nos valeurs. »

Reitmans (Canada) Limitée est actuellement à la recherche de partenariats avec des marques - mondiales ou canadiennes, grandes ou petites - qui souhaitent se joindre à notre communauté pour servir les clients canadiens d'un océan à l'autre. Tous les vendeurs intéressés qui souhaitent se joindre à l'expérience de RCL Marché pour le lancement de l'automne 2022 peuvent maintenant poser leur candidature en utilisant www.reitmanscanadalimited.com/rclmarket.

À PROPOS DE REITMANS (CANADA) LIMITÉE

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada ainsi qu'une robuste présence dans le commerce électronique. La Société exploite 412 magasins, dont 241 Reitmans, 93 Penningtons et 78 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX de croissance : RET, RET-A). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com.

