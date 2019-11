Reitmans (Canada) Limitée (la « Société) est heureuse d'annoncer la nomination de Gale Blank au poste de Chef principale de l'information

MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») est heureuse d'annoncer la nomination de Gale Blank au poste de Chef principale de l'information. Mme Blank dirigera la transformation numérique en cours et la stratégie de technologie de l'information de RCL. Mme Blank détient un baccalauréat en chimie de l'Université Queen's et un MBA de l'université York, Schulich School of Business.

Mme Blank possède une vaste expérience pour soutenir les organisations à transformer leurs systèmes de marchandisage de détail traditionnels en modèles omnicanal. Tout au long de sa carrière, Mme Blank a joué un rôle de premier plan pour aider les grandes entreprises de vente au détail à faire évoluer leurs infrastructures technologiques. Dans le cadre de ses précédentes fonctions, Mme Blank a dirigé l'implantation et la création d'une architecture d'affaires et de technologie de l'information pour un important détaillant mondial. Elle a également piloté de nombreuses initiatives technologiques qui ont aidé de grandes entreprises de vente au détail à optimiser leur rendement commercial. Elle a agi à titre de leader d'opinion auprès des hauts dirigeants et des cadres supérieurs de Walmart Canada, Walmart US, Loblaw et Holt Renfrew.

RCL est fière d'accueillir Gale Blank au sein de son équipe de haute direction et se réjouit à la perspective de travailler avec elle.

Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un chef de file du commerce de détail de mode féminine qui compte un vaste réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 591 magasins, dont 258 Reitmans, 114 Penningtons, 80 Addition Elle, 81 RW & CO. et 58 Thyme Maternité.

