MONTRÉAL, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée ("RCL" ou la "Société") (TSXV: RET) (TSXV: RET.A), l'un des principaux détaillants spécialisés en vêtements au Canada, annonce aujourd'hui la nomination d'Isabelle Leclerc au poste de Cheffe de la direction des ressources humaines et culture, en vigueur le 26 août 2024.

En tant que Cheffe de la direction des ressources humaines et culture, Mme Leclerc rejoindra l'équipe de la haute direction de RCL et relèvera d'Andrea Limbardi, présidente et chef de la direction de l'entreprise. Elle sera responsable du service des ressources humaines et des communications corporatives de l'organisation, y compris de l'encadrement de toutes les questions liées au personnel et aux talents, des communications corporatives externes et internes, et de l'orientation stratégique en matière de personnel et de communications.

Mme Leclerc compte près de 25 ans de pratique en matière de leadership stratégique dans les domaines des ressources humaines, de la gouvernance, de la communication et de l'ESG. Son expérience en tant que dirigeante porte sur différents secteurs et modèles d'entreprise, Elle a notamment occupé le poste de responsable des ressources humaines chez Québecor et Sollio Groupe Coopératif, où elle a mené des initiatives de transformation et de collaboration visant à améliorer la culture organisationnelle, les performances, la rentabilité et la durabilité.

À propos de la nomination d'Isabelle Leclerc, Mme Limbardi a déclaré : « Nous sommes ravis qu'Isabelle se joigne à nous en tant que Cheffe de la direction des ressources humaines et culture. Sa nomination témoigne de l'incroyable importance de notre personnel au sein de RCL et de notre engagement permanent à promouvoir une riche culture de la performance et du bien-être des employés. Le leadership d'Isabelle sera un élément clé pour nous permettre d'atteindre notre solide vision de l'avenir. »

Mme Leclerc a affirmé : « Je suis honorée de me joindre à l'équipe de RCL et je suis reconnaissante envers Andrea pour sa confiance et son appui. Je me réjouis à la perspective d'assumer ce rôle et de travailler avec les équipes de RCL afin de concrétiser les stratégies à long terme et les objectifs de croissance de l'organisation. »

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

RCL est l'un des principaux détaillants spécialisés en vêtements pour femmes et hommes au Canada, avec des points de vente à travers le pays. La Société exploite 391 magasins sous trois bannières distinctes, comprenant 226 Reitmans, 85 PENN. Penningtons et 80 RW&CO.

Pour plus d'informations, visitez www.reitmanscanadalimited.com.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications corporatives Reitmans (Canada) Limitée Téléphone: (514) 384-1140, poste : 23737 Courriel : [email protected]



Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent communiqué à l'exception des déclarations de faits, lesquelles sont vérifiables indépendamment, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations relatives aux objectifs, aux buts et à la vision de la Société, ainsi qu'aux stratégies visant à atteindre ces objectifs, ces buts et cette vision. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs contenus dans le présent document. La Société ne peut en aucun cas garantir que les déclarations prospectives se concrétiseront ou, si elles se concrétisent, les avantages que la Société en tirera. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de l'entreprise diffèrent substantiellement de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats incluent ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Toutes les déclarations prospectives énoncées dans le présent document sont à considérer en conjonction avec ces publications. La Société n'a pas l'obligation de mettre à jour les déclarations prospectives ; ces déclarations ne sont valables qu'à la date où elles sont formulées.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd