MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (« Reitmans » ou la « Société ») annonce avoir reçu la démission de Mme Julie Filion, en sa qualité d'administratrice de la Société. Mme Filion a accepté un nouvel emploi incompatible avec les devoirs qui lui incombent à titre de membre du conseil d'administration de Reitmans.

Stephen F. Reitman, président et chef de la direction de Reitmans, a déclaré ce qui suit : « Nous souhaitons à Mme Filion du succès dans ses nouvelles fonctions et la remercions pour sa contribution à la Société ».

Au sujet de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 413 magasins, dont 242 Reitmans, 93 Penningtons et 78 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX de croissance : RET, RET-A). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com.

