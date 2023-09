MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (TSXV: RET) (TSXV: RET-A) (« Reitmans » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Andrea Limbardi au conseil d'administration de la Société (« conseil »). La nomination de Mme Limbardi au conseil fait suite à sa nomination simultanée à titre de présidente et chef de la direction de la Société.

Mme Limbardi était auparavant présidente d'Indigo, l'un des principaux détaillants de livres et de produits de style de vie au Canada, où elle était responsable de la direction du portefeuille stratégique d'entreprise d'Indigo, ainsi que de ses équipes chargées de la transformation numérique et de la clientèle. Mme Limbardi possède plus de deux décennies d'expérience dans le domaine de la vente au détail, en matière d'exploitation, de service de clientèle, de marchandisage, de marketing et de commerce électronique. Elle est également la fondatrice de Thoughtfull.co. Mme Limbardi est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia.

Au sujet de la nomination d'Andrea Limbardi au conseil, M. Stephen Reitman, président du conseil membre de la haute direction, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Andrea au sein du conseil de Reitmans. En tant que membre du conseil et présidente et chef de la direction de la Société, Andrea sera particulièrement bien placée pour mettre à profit son sens aigu des affaires stratégiques, son expérience en leadership et sa compréhension du comportement des consommateurs pour assurer le succès continu de la Société. »

À propos de Reitmans ( Canada ) Limitée

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. Au 5 septembre 2023, la Société exploitait 405 magasins, dont 235 Reitmans, 90 Penningtons et 80 RW&CO.

