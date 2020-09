Les opérations sur les actions ordinaires et les actions de catégorie A de la Société débuteront à la Bourse de croissance TSX le 3 septembre 2020

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») annonce aujourd'hui que l'inscription de ses actions à la cote de la Bourse de croissance TSX (la « TSX de croissance ») a été acceptée. La Société prévoit que, par suite de la radiation de ses actions de la cote de la Bourse de Toronto le 29 juillet 2020, les opérations sur ses actions ordinaires et ses actions de catégorie A débuteront à la TSX de croissance à l'ouverture des marchés le 3 septembre 2020. Le symbole boursier des actions ordinaires et des actions de catégorie A de la Société demeureront respectivement « RET » et « RET-A ».

Au sujet de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un chef de file du commerce de détail de mode féminine qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société compte environ 5 000 employés et exploite actuellement 417 magasins, dont 246 Reitmans, 92 Penningtons et 79 RW&CO. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com .

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Renseignements: Personne ressource pour les médias : Katherine Chartrand, directrice des communications, téléphone : 514-384-1140

