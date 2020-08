MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle procédait à la restructuration de son équipe de haute direction en abolissant le poste de présidente de RW&CO., occupé par Lora Tisi. Par conséquent, Madame Tisi quittera l'entreprise en date d'aujourd'hui, le 6 août 2020.

Dans le cadre de son processus de restructuration aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »), la Société a précédemment annoncé la fermeture de Thyme Maternité et Addition Elle. Par conséquent, la Société entend bâtir son avenir autour de trois marques : Reitmans, Penningtons et RW&CO.

Michael Strachan assumera la fonction de président des marques Penningtons et RW&CO.

Jackie Tardif poursuivra son rôle de présidente de la marque Reitmans.

Au sujet de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un chef de file du commerce de détail de mode féminine qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société compte environ 6 000 employés et exploite actuellement 514 magasins, dont 255 Reitmans, 105 Penningtons, 80 RW&CO. et 74 Addition Elle. Pour plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com

