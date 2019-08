Reitmans (Canada) Limitée annonce le départ de Jonathon Fitzgerald, Président de groupe - Addition Elle et Penningtons

MONTRÉAL, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (« la Société ») annonce que Jonathon Fitzgerald quittera ses fonctions de Président de groupe pour les bannières Addition Elle et Penningtons le 13 septembre 2019. Monsieur Fitzgerald s'est joint à la Compagnie il y a près de deux ans afin de mener et diriger la transformation des deux bannières. Il a apporté une grande créativité, de nouveaux partenariats de produits, une orientation claire de la vision omnicanal et une nouvelle énergie pour l'entreprise.

M. Stephen F. Reitman, Président et Chef de l'exploitation assumera les responsabilités des affaires des bannières Addition Elle et Penningtons jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un chef de file du commerce de détail de mode féminine qui compte un vaste réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 594 magasins, dont 259 Reitmans, 115 Penningtons, 80 Addition Elle, 82 RW & CO. et 58 Thyme Maternité.

Site Web de la Société : www.reitmanscanadalimited.com

