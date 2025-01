MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV : RET) (TSXV : RET-A), un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de Gale Blank du poste de Chef de l'information chez RCL. Le départ à la retraite de Madame Blank est prévu pour septembre 2025, au terme de plus de cinq ans passés au sein de la Société. L'entreprise a entamé une recherche de talents afin de trouver une personne pour lui succéder.

« Gale s'est jointe à nous il y a cinq ans avec cet objectif : jeter les bases d'une infrastructure technologique solide, essentielle à notre croissance à long terme », a déclaré Andrea Limbardi, présidente et chef de la direction de RCL. « Grâce à sa vaste expérience et son profond engagement, elle a non seulement permis d'atteindre cet objectif, mais a également mis en place une équipe capable de poursuivre sur cette base solide. Je tiens à féliciter sincèrement Gale pour son incroyable carrière et ses accomplissements importants. Je veux également la remercier pour la vision et le leadership dont elle a fait preuve lors de son passage chez nous. Nous avons débuté la recherche pour trouver la personne qui saura nous conduire vers l'atteinte de nos objectifs stratégiques en matière de TI, qui sont au cœur de notre croissance ».

« Mon passage chez RCL constitue l'un des moments marquants de ma carrière, je suis très fière d'avoir pu travailler aux côtés de leaders d'exception qui se sont engagés à propulser l'entreprise vers l'avenir », a annoncé Gale Blank, Cheffe de l'information chez RCL. « Après cinq ans au sein de RCL, le temps est venu pour moi de passer le flambeau. Je suis convaincue que sous le leadership d'Andrea et l'ensemble de l'équipe exécutive, RCL est en excellente posture pour poursuivre sa transformation technologique et atteindre ses objectifs pour les années à venir ».

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La Société exploite 394 magasins sous trois bannières distinctes, soit 226 Reitmans, 86 PENN.Penningtons et 82 RW & CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com .

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen Vice-présidente, communications corporatives Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 poste: 23737 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Chef des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent communiqué à l'exception des déclarations de faits, lesquelles sont vérifiables indépendamment, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs contenus dans le présent document. La Société ne peut en aucun cas garantir que les déclarations prospectives se concrétiseront ou, si elles se concrétisent, les avantages que la Société en tirera. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de l'entreprise diffèrent substantiellement de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats incluent ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Toutes les déclarations prospectives énoncées dans le présent document sont à considérer en conjonction avec ces publications. La Société n'a pas l'obligation de mettre à jour les déclarations prospectives ; ces déclarations ne sont valables qu'à la date où elles sont formulées.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd