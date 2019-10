Reitmans (Canada) Limitée annonce des changements dans la direction

MONTRÉAL, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») est heureuse d'annoncer les changements suivants à la haute direction.

Michael Strachan assumera les fonctions de Président pour les bannières Addition Elle et Penningtons. M. Strachan s'est joint à la Société en 2016 et était tout récemment responsable de la direction des bannières Reitmans et Thyme Maternité.

Jackie Tardif continuera à assumer son rôle actuel de Présidente de la bannière Reitmans. Mme Tardif s'est jointe à la Société en 1995 et occupe son présent rôle au sein de l'organisation depuis 2017.

Lora Tisi assumera les fonctions de Présidente pour les bannières RW & CO. et Thyme Maternité. Mme Tisi s'est jointe à la Société en 2014 en tant que Présidente de la bannière RW & CO., et dans ce nouveau rôle, sera également responsable de la direction de la bannière Thyme Maternité.

Les trois présidents relèveront directement de Stephen F. Reitman, Président et Chef de l'exploitation.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un chef de file du commerce de détail de la mode féminine qui compte un vaste réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 591 magasins, dont 258 Reitmans, 114 Penningtons, 80 Addition Elle, 81 RW & CO. et 58 Thyme Maternité.

Site Web de la Société : www.reitmanscanadalimited.com

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Renseignements: Stephen F. Reitman, Président et Chef de l'exploitation, Téléphone : (514) 385-2700

Related Links

http://www.reitmans.ca