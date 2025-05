MONTREAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV: RET) (TSXV: RET-A), un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, a annoncé aujourd'hui que Martin Thibodeau, dirigeant de longue date dans le domaine des technologies, rejoindra son conseil d'administration dès aujourd'hui.

M. Thibodeau cumule plus de trente ans d'expérience à des postes de haute direction dans le domaine des technologies de l'information au sein du secteur du commerce de détail. Il a précédemment occupé le poste de chef de la technologie et de l'information chez Groupe Dynamite et Indigo Books & Music, ainsi que des postes de haute direction dans le domaine des technologies de l'information chez Laura Canada et Limited Brands Canada. Outre sa nomination au conseil d'administration de RCL, M. Thibodeau est présentement vice-président principal et chef de la direction des technologies de l'information chez RONA, et membre du conseil d'administration de Centraide.

À propos de la nomination de M. Thibodeau au conseil d'administration, M. Stephen Reitman, président exécutif du conseil d'administration, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Martin au sein de RCL. En tant que conseil d'administration, nous avions identifié le besoin d'intégrer un nouvel administrateur possédant une vaste expertise en technologie. Grâce à la solide expérience de Martin en technologie de l'information et dans le secteur de la vente au détail de mode, il nous soutiendra dans l'atteinte de nos objectifs d'affaires stratégiques. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Andrea Limbardi, présidente et chef de la direction de RCL a ajouté : « Nous sommes convaincus que la vision et la solide expérience de Martin en matière de leadership seront déterminantes dans la poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie pluriannuelle conçue pour l'avenir. »

« Je suis ravi de rejoindre RCL à un moment aussi crucial de son histoire et j'ai hâte d'aider l'organisation à stimuler sa croissance grâce à ses efforts de modernisation continus. De plus, je suis honoré de faire partie d'un détaillant fièrement canadien et de travailler aux côtés de Stephen, Andrea, du conseil d'administration et de l'équipe de haute direction », a mentionné M. Thibodeau.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La Société exploite 390 magasins sous trois bannières distinctes, soit 222 Reitmans, 86 PENN. Penningtons et 82 RW & CO.

Alexandra Cohen Vice-présidente, communications corporatives Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian VPE et Chef de la direction financière Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

