Reitmans annonce le décès de Jeremy H. Reitman

MONTRÉAL, le 29 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée annonce avec grande tristesse le décès de Jeremy H. Reitman, son président du conseil et chef de la direction. Toute la famille de Reitmans (Canada) Limitée est en deuil et pleure sa mort. Le conseil d'administration, l'équipe de direction et les employés de l'entreprise expriment leurs plus sincères condoléances à la famille Reitman.

La société est un important détaillant de vêtements pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. La société exploite 587 magasins, soit 260 Reitmans, 112 Penningtons, 79 Addition Elle, 81 RW & CO. et 55 Thyme Maternité.

