Réinjection de 10 M$ en francisation - Un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire pour restaurer les services, selon la FSE-CSQ et l'APEQ

BOUCHERVILLE, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Il en aura fallu des manifestations, des rencontres, des interventions, des lettres aux députés et des plaintes officielles pour que le gouvernement commence à prendre conscience des effets dommageables et des drames humains découlant de coupes administratives cavalières en francisation dans les centres d'éducation des adultes.

En effet, nous apprenons qu'à la suite de la déclaration du Commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, le ministre Roberge entend réallouer la somme de 10 M$ dans la francisation des adultes offerte par les centres de services scolaires, en priorisant les régions souffrant de ruptures ou d'absence de services. Ainsi, les quelque 5 000 élèves qui pourraient bénéficier de cet investissement ne s'ajouteront pas aux multiples dizaines de milliers de personnes immigrantes actuellement sur des listes d'attente chez Francisation Québec. Bien que cette somme constitue un début de réinvestissement encourageant, qu'elles saluent, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE‑CSQ) et l'Association des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) sont conscientes qu'elles ne règleront pas l'ensemble des dégâts causés par les coupes de cet automne.

« L'urgence actuelle est de limiter la perte d'expertise dans les centres d'éducation des adultes qui ont mis à pied, ou prévoyaient le faire, des centaines d'enseignants ayant choisi la francisation des nouveaux arrivants et qui s'y sont investis avec conviction. Nous levons notre chapeau à tous ceux et celles qui se sont mobilisés, élèves et enseignants, pour faire comprendre au gouvernement l'importance de cet enjeu pour nos communautés, pour la vitalité de nos régions, pour notre culture, notre langue et pour la société québécoise dans son ensemble », ont déclaré Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ et Steven LeSueur, président de l'APEQ.

Il est clair que la FSE-CSQ et APEQ-QPAT suivront avec vigilance les modalités de redistribution des sommes réinvesties dans ce secteur névralgique, tout comme elles veilleront à l'application des recommandations du Commissaire à la langue française. De plus, elles poursuivront leur travail visant à assurer des services à la hauteur des besoins dans les milieux et à en pérenniser le financement.

Profils

La FSE-CSQ regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de 52 centres de services scolaires et commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Composée de 10 syndicats, l'APEQ représente plus de 8 000 enseignantes et enseignants de tous les secteurs d'enseignement des 9 commissions scolaires anglophones du Québec et du Centre de services scolaire du Littoral. Elle négocie en cartel avec la FSE-CSQ. Elle est membre de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Sources : Sylvie Lemieux, attachée de presse de la FSE-CSQ, 418 563-7193 / [email protected]; Julie Montpetit, conseillère en communications de l'APEQ, 514 249-9653 / [email protected]