Rehaussement du financement à 355 millions $ pour le projet d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie

QUÉBEC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, annonce, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, que le budget du projet d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie se voit rehaussé à 355 millions $, ce qui représente un investissement additionnel de 100 millions $. Elle était accompagnée pour l'occasion du président-directeur général (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Guy Thibodeau.

Le gouvernement réitère son engagement à continuer de développer l'offre de service dans la région de Charlevoix. Ce projet s'ajoute aux nombreuses initiatives en cours dans la région telles que la construction d'une maison des aînés de 48 places à Saint-Hilarion, l'acquisition d'un appareil de résonnance magnétique et l'arrivée de nouvelles infirmières.

Offrir des milieux de soins modernes et mieux adaptés aux besoins de la population ainsi que des environnements de travail attrayants est l'un des éléments-clés du Plan santé du ministre Dubé. L'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie est un geste fort du gouvernement afin d'exécuter les différentes mesures de ce plan et d'améliorer l'attraction et la rétention de personnel dans la région. Il permettra également d'améliorer la qualité de l'expérience patient, et ce, au bénéfice des citoyens et citoyennes de Charlevoix.

Précisons que les paramètres du projet seront adaptés afin de répondre aux besoins de la population et de tenir compte du financement rehaussé et de l'évolution de l'offre de service en santé pour la région. Les échéanciers du projet de même que les détails techniques entourant sa réalisation feront l'objet d'analyses et seront déterminés à une étape ultérieure.

Citations :

« Ce projet est à coup sûr une excellente nouvelle pour les patients de la région. À terme, ils auront accès à un centre hospitalier encore plus performant et moderne, et bien centré sur les besoins de leur communauté. De nombreuses améliorations ont été apportées à l'offre de service de la région ces dernières années. En faisant faire un pas de plus à ce projet, nous nous assurons d'améliorer encore davantage l'accessibilité des soins et services, et de mieux répondre aux enjeux actuels et à venir de la population de l'est de Charlevoix. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Le projet d'agrandissement de l'hôpital est très attendu par les gens de la région. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur de le voir cheminer un peu plus vers sa concrétisation, grâce à un financement rehaussé pour mieux répondre aux enjeux actuels en matière d'infrastructure. Sa réalisation aura certainement des retombées positives majeures pour la communauté de la région, en fournissant au personnel un environnement de travail mieux adapté à la réalité clinique d'aujourd'hui, tout en optimisant les services pour mieux répondre aux défis de santé de Charlevoix pour les années à venir. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Une version antérieure du projet avait été annoncée en décembre 2019. Elle faisait l'objet d'un financement de 255 millions $.

Il est à noter que le nouveau budget attribué au projet est réservé dans le cadre du Plan québécois des infrastructures.

