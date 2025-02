Réhabilitation du chemin de fer Québec Central - Lancement d'un appel d'offres important pour la réalisation du tronçon entre Vallée-Jonction et Tring-Jonction

LÉVIS, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce la publication d'un appel d'offres pour la réalisation des travaux de voie du tronçon 3, entre Vallée-Jonction et Tring-Jonction, dans le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central.

Le début des interventions est prévu cette année. Elles comprennent entre autres, sur un tronçon d'environ 20 kilomètres, le remplacement des rails et des traverses, ainsi que le reprofilage de la voie. Le Ministère estime que les travaux nécessaires dureront près d'un an et demi, de sorte que la mise en service de ce tronçon est maintenant anticipée au courant de 2026.

Quant à la mise en service de la portion restante du tronçon 2, entre Sainte-Marie et Vallée-Jonction, elle est toujours prévue à la fin de l'année 2025. D'ailleurs, au cours des prochaines semaines, deux appels d'offres supplémentaires seront lancés en lien avec le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central : l'un pour des travaux sur ce même tronçon et l'autre pour le tronçon 4, entre Tring-Jonction et Thetford Mines.

Les travaux de construction des structures ferroviaires se poursuivent en 2025

En parallèle des travaux de voie, la construction des structures ferroviaires se poursuivra sur les tronçons 3 et 4, soit plus précisément :

12 ponts ferroviaires, dont celui au-dessus de la rivière Chaudière, à Vallée-Jonction;

21 ponceaux entre Black Lake et Tring-Jonction .

Plusieurs chantiers ont également été terminés l'année dernière, notamment la construction de 5 ponts ferroviaires et de 17 ponceaux situés le long du tracé.

À terme, le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central offrira une option de remplacement durable au transport de marchandises par camions entre Lévis et Thetford Mines, sur une distance de près de 110 km. Il contribuera ainsi à la fois au développement économique de la région de Chaudière-Appalaches et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

