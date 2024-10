MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Lacharité McComber Kuczynski inc. et TPV CPA inc., sociétés de comptables professionnels agréés, sont heureuses d'annoncer qu'elles ont alliées leurs forces à compter du 1er septembre 2024, afin de poursuivre leur croissance et étendre leur empreinte dans le marché des services comptables aux Petites et Moyennes Entreprises du Québec.

« Nous opérerons à l'échelle humaine, avec la même approche entrepreneuriale nous ayant toujours caractérisée et offrirons les mêmes services avec les mêmes équipes qu'auparavant; seulement notre raison sociale devient Lacharité McComber Kuczynski Plouffe inc. le 1er septembre » a déclaré Geneviève Choinière-Lacharité CPA, Chef de la direction de l'entité regroupée.

À la suite de cette transaction, le cabinet Lacharité McComber Kuczynski Plouffe inc., dont le siège social s'établit au 407 Boulevard St-Laurent, compte 4 associés et près d'une quarantaine d'employés, en faisant une organisation émergente parmi les cabinets de tailles moyennes de la province. « Nous prodiguerons des services professionnels de premier plan et offrirons des conseils d'affaires permettant à nos clients d'augmenter leur profitabilité, de maximiser leur valeur et de protéger leur patrimoine, comme nous l'avons fait depuis plus de vingt ans » a ajouté Alexandra Plouffe CPA, qui dirigera les services d'impartition comptable de l'entreprise.

« Ce regroupement s'inscrit dans la continuité de notre plan stratégique, soit de s'établir comme leader dans le marché des cabinets comptables de taille moyenne au Québec » a affirmé Thomas McComber CPA, Vice-Président de Lacharité McComber Kuczynski Plouffe inc. « En augmentant notre taille, nous renforçons l'expertise du cabinet, les disponibilités de nos professionnels ainsi que les stratégies d'affaires pouvant être offertes à nos clients ».

« Un regroupement professionnel comme celui-ci n'est pas une mince affaire et témoigne de notre désir d'assurer la pérennité de notre cabinet, de continuer à offrir des prestations de grande qualité et à solidifier nos partenariats dans l'industrie » a commenté Rafal Kuczynski CPA, Secrétaire et Trésorier du cabinet.

Outre les services de comptabilité, de fiscalité et de certification, Lacharité McComber Kuczynski Plouffe inc. (www.lmkp.ca ), offre toute la gamme de services conseils permettant d'accompagner les entreprises dans leur croissance. Le cabinet a renouvelé, son affiliation à BHD Canada (www.bhdcanada.ca), un groupe de cabinets indépendants de tailles moyennes représentés dans les plus grandes villes du Canada et son partenariat avec l'IAPA (www.iapa.net) une des neuf plus importantes associations mondiales de cabinets comptables indépendants, comptant plus de cent quatre-vingt-cinq cabinets membres dans 70 pays.

SOURCE Lacharité McComber Kuczynski Plouffe inc.