Règles budgétaires 2020-2021 - Solidaires face à la crise, mais préoccupés par la suite des choses…

QUÉBEC, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir relevé avec aplomb le défi de diriger des corporations pendant plusieurs mois sans connaître la hauteur de leur financement et ce, dans un contexte difficile, le réseau des services éducatifs à la petite enfance peut maintenant respirer un peu mieux avec la publication des règles budgétaires 2020-2021.

Dans le contexte actuel, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est globalement satisfait de l'indexation de la majorité des paramètres et du retrait d'un élément particulièrement menaçant dans la situation que nous vivons, soit la présence réelle des enfants :

« L'abolition du seuil minimal de 80 % pour les présences réelles permettra de diminuer la pression et le stress qui pèsent sur les épaules des gestionnaires depuis avril dernier », affirme madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

Cependant, le réseau des services éducatifs a la tête haute et fait plus que sa part depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Il est directement impliqué dans le redressement des finances publiques. Il s'assure de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des enfants reçus quotidiennement. Mais il ne faudrait surtout pas oublier que l'amélioration continue des services est la résultante directe d'une volonté déjà bien nommée par les acteurs du réseau, mais également d'un financement adéquat à court, à moyen et à long terme. Pour le CQSEPE, il s'agit d'une finalité qui mérite une attention soutenue : « Avoir les moyens de ses ambitions. Voilà ce sur quoi nous continuerons de travailler au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ce sont les tout-petits qui en bénéficieront, ils sont l'avenir de notre société », ajoute madame Lessard.

Coût des mesures sanitaires

Évidemment, l'application de l'ensemble des mesures sanitaires imposées par la situation qui perdure depuis le début de l'année 2020-2021 a un coût élevé (désinfection, personnel supplémentaire, etc.). Afin de combler le manque à gagner dans le réseau des services éducatifs à la petite enfance, le CQSEPE croit que l'injection d'une somme réservée à cet effet est plus que souhaitable. Une demande en ce sens a d'ailleurs été déposée aux autorités ministérielles.



À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

