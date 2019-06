Règlement sur la culture de pommes de terre - C'est la saison des semis! Quelles pommes de terre pouvez-vous semer?

QUÉBEC, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Saviez-vous que, même en tant que jardinier amateur, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quels types de semences de pomme de terre? Si vous cultivez un jardin qui se trouve dans une zone de culture protégée (ZCP), vous devez vous procurer des semences qui proviennent d'une ZCP et qui sont certifiées en vertu de la Loi sur les semences.

Pourquoi cette norme concerne-t-elle votre jardin?

Les ZCP ont été instaurées dans les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Elles ont pour objet de garantir un environnement propice à une culture de pommes de terre de semence de qualité. La collaboration de la population dans les municipalités visées, de même que dans les municipalités se trouvant en périphérie, est donc un élément essentiel pour que les pommes de terre semées et cultivées dans les jardins et potagers respectent les normes, de manière à éviter la contamination des champs des producteurs agricoles par des maladies affectant la pomme de terre.

La pomme de terre représente une culture très sensible à un bon nombre de maladies et d'organismes nuisibles. Aussi, le Règlement sur la culture de pommes de terre contribue à protéger la production des semences au Québec ainsi que l'industrie locale de la culture de la pomme de terre. À cet égard, il est primordial d'utiliser des semences de qualité pour cultiver des pommes de terre dans les régions visées.

Qu'est-ce qu'une ZCP?

Les ZCP correspondent à des parties du territoire québécois où des normes sont imposées afin de limiter l'apparition, la dissémination et le développement de maladies nuisibles à la culture de la pomme de terre. Ces zones sont désignées par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des cultures. Pour connaître la liste complète des municipalités situées dans les ZCP ainsi que vos obligations quant à la culture de la pomme de terre, consultez le www.mapaq.gouv.qc.ca/ZCP.

