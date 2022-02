TORONTO, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Nissan et les avocats du groupe ont annoncé qu'un règlement a été conclu au Canada, sauf au Québec, pour résoudre les problèmes relatifs aux allégations selon lesquelles les véhicules Nissan suivants ont une transmission à variation continue défaillante : Nissan Altima 2013-2016, Nissan Juke 2013-2017, Nissan Sentra 2013-2017, Nissan Versa 2012-2014 et Nissan Versa Note 2014-2017. Nissan nie complètement toute allégation d'acte répréhensible ou de responsabilité; toutefois, sa priorité dans la conclusion de ce règlement est d'assurer la satisfaction de sa clientèle et de démontrer sa confiance dans ses véhicules.

Les actions collectives ont été certifiées le 3 décembre 2021. Les parties ont convenu de régler les actions collectives au Canada, sauf au Québec, sous réserve de tous droits ou sans admission de responsabilité, au moyen de concessions réciproques. Pour obtenir des détails concernant les actions collectives, le règlement proposé et les indemnités offertes, consultez le www.cvtsettlementcanada.ca, ou communiquez avec l'administrateur du règlement au 1 888 890-6624 ou au [email protected].

Pour prendre effet, le règlement doit être approuvé par la Cour. L'audience d'approbation du règlement se tiendra en personne à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, au palais de justice de Brampton, situé au 7755, rue Hurontario, à Brampton, en Ontario, ou de manière virtuelle, selon les directives de la Cour. Les demandes d'exclusion ou les oppositions doivent avoir été reçues au plus tard le 4 mars 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant leurs droits aux termes du règlement, les propriétaires/locataires de véhicules Altima et Juke peuvent communiquer avec les avocats du groupe par téléphone au 1 800 213-8143 ou par courriel au [email protected]. Les propriétaires/locataires de véhicules Sentra, Versa et Versa Note peuvent communiquer avec les avocats du groupe par téléphone au 1 877 736-2345 ou par courriel au [email protected].

SOURCE Investigation Counsel P.C./Merchant Law Group LLP