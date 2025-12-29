BURNABY, BC, le 29 déc. 2025 /CNW/ - Un règlement a été proposé dans le cadre de l'action collective intentée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique concernant le prix des billets pour le match entre les Whitecaps FC de Vancouver et l'Inter Miami CF qui a eu lieu le 25 mai 2024 (le « match »). Le Règlement est assujetti à l'approbation du tribunal lors d'une audience à venir.

L'action collective proposée allègue que des documents promotionnels trompeurs ont été utilisés pour vendre des billets pour le match, ces documents utilisant les images de certains joueurs de l'effectif de l'Inter Miami CF qui n'ont finalement pas participé au match.

Les défenderesses nient tout acte répréhensible ou toute responsabilité à cet égard et soutiennent que cette allégation est non fondée. Les défenderesses soutiennent qu'elles ont une défense solide contre les allégations formulées dans l'action collective.

Si le Règlement est approuvé, ses modalités s'appliqueront à toutes les personnes du monde entier qui détenaient un billet pour le match (qu'elles y aient assisté ou non) à l'exclusion des billets fournis gratuitement ou distribués aux employés, aux joueurs et aux familles des Whitecaps.

Les principales modalités du Règlement proposé comprennent ce qui suit :

Mises à jour de la politique de billetterie : Les Whitecaps réviseront les modalités et conditions relatives à la billetterie pour indiquer que les listes d'équipe et la participation des joueurs peuvent changer et ne peuvent être garanties.





: Les Whitecaps réviseront les modalités et conditions relatives à la billetterie pour indiquer que les listes d'équipe et la participation des joueurs peuvent changer et ne peuvent être garanties. Renseignements supplémentaires sur Ticketmaster : Les Whitecaps s'efforceront d'ajouter un énoncé à la fenêtre contextuelle sur le site de Ticketmaster informant les acheteurs que la présence des joueurs n'est pas garantie.





: Les Whitecaps s'efforceront d'ajouter un énoncé à la fenêtre contextuelle sur le site de Ticketmaster informant les acheteurs que la présence des joueurs n'est pas garantie. Visibilité accrue des modalités : Le lien vers les modalités et conditions relatives à la billetterie des Whitecaps sera déplacé vers un endroit plus visible sur le site Web de l'équipe.





: Le lien vers les modalités et conditions relatives à la billetterie des Whitecaps sera déplacé vers un endroit plus visible sur le site Web de l'équipe. Dons à des organismes de bienfaisance : Les défenderesses verseront un total de 475 000 $ CA, qui sera distribué à trois organismes de bienfaisance œuvrant dans le domaine du sport : KidSport BC, Canada SCORES (Fonds général de Vancouver) et BGC South Coast BC.

Il est entendu que le Règlement ne prévoit pas la distribution d'un dédommagement pécuniaire au Groupe visé par le Règlement.

Le Règlement sera soumis à l'approbation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique lors d'une audience d'approbation du Règlement, laquelle a été fixée au 27 février 2026, à 10 h 00 au 800 Smithe Street, Vancouver (Colombie-Britannique). Lors de l'audience d'approbation du Règlement, le tribunal déterminera si le Règlement est équitable, raisonnable et dans l'intérêt véritable du Groupe visé par le Règlement. Le tribunal peut également se prononcer sur les honoraires et les dépens que les avocats du demandeur réclameront, pour un montant maximal de 33 %, taxes en sus, qui seront déduits des fonds qui seront remis à titre de don s'ils sont approuvés par le tribunal.

Les Membres du Groupe visé par le Règlement peuvent s'objecter au Règlement en présentant une déclaration écrite avant le 28 janvier 2026. Les Membres du Groupe visé par le Règlement peuvent également s'exclure du Règlement s'ils souhaitent conserver leurs droits de présenter une réclamation individuelle relative aux questions soulevées dans l'action collective.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos droits et sur la façon dont vous pouvez vous exprimer relativement au Règlement, veuillez consulter l'Avis de règlement proposé pouvant être consulté en ligne à l'adresse https://evolinklaw.com/vancouver-whitecaps-class-action/.

