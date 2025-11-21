MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Joey Zukran de LPC Avocats a annoncé aujourd'hui qu'une entente de règlement de 6 500 000,00 $ a été conclue avec Danone inc. (« Danone Canada »), Wal-Mart Canada Corp. et Intact Compagnie d'assurance (collectivement, les « Défenderesses parties au règlement ») pour régler une action collective nationale liée au Rappel de Produits Silk Canada et de Produits Great Value initié le 8 juillet 2024 (l'« Entente de règlement canadienne »).

Le Groupe est composé de toutes les personnes au Canada qui ont acheté ou ingéré les Produits Silk Canada ou les Produits Great Value assujettis au Rappel initié par Danone Canada le 8 juillet 2024, y compris celles qui ont subi un Préjudice corporel découlant de cette ingestion, ainsi que leurs successeurs, ayants droit, membres de leur famille et personnes à charge.

Les Fonds de règlement de 6 500 000,00 $, moins les frais approuvés par la Cour, seront distribués aux Membres du groupe qui répondent à certains critères selon la catégorie de Maladies à laquelle ils appartiennent et décrite dans la Grille de compensation (Annexe A de l'Entente de règlement, disponible sur : www.BoissonsVegetales-Reglement.com).

De plus, en vertu de l'Entente de règlement canadienne, les Membres du groupe ont le droit de bénéficier du Programme de remboursement volontaire mis en place par Danone Canada pour les Produits Silk Canada et les Produits Great Value, que Danone Canada s'est engagé à maintenir jusqu'au dernier jour de la Période de réclamation définie dans l'Entente de règlement, disponible sur le site Web de l'Entente de règlement : www.BoissonsVegetales-Reglement.com.

« Cette entente de règlement nationale prévoit non seulement une compensation monétaire juste et significative aux personnes lésées, mais assure aussi une réparation rapide et efficace », a déclaré Joey Zukran, fondateur de LPC Avocats.

Danone Canada coopère pleinement avec toutes les parties et demeure activement engagée dans les procédures judiciaires afin d'obtenir une résolution rapide et appropriée pour ses consommateurs.

L'Entente de règlement canadienne est soumise à l'approbation de la Cour supérieure du Québec et au désistement ou au rejet de procédures similaires déposées ultérieurement en Colombie-Britannique au nom des mêmes Membres du groupe.

L'audition d'approbation du règlement aura lieu au Palais de justice de Montréal le 26 janvier 2026 à 9h30. Si l'Entente de règlement canadienne est approuvée, elle réglera toutes les réclamations contre les Défenderesses concernant cette affaire et ils recevront une quittance complète et définitive au nom de tous les Membres du groupe.

Si vous avez acheté ou ingéré les Produits Silk Canada ou les Produits Great Value assujettis au rappel initié le 8 juillet 2024, ou si vous êtes leurs successeurs, ayants droit, membres de leur famille et personnes à charge, vous êtes automatiquement inclus dans le groupe.

Si vous ne souhaitez pas participer à l'action collective, la date limite pour vous exclure est 22 décembre 2025. Si vous souhaitez vous opposer ou commenter l'Entente de règlement canadienne, la date limite est le 22 décembre, 2025.

L'Avis de préapprobation détaillé, des informations et documents supplémentaires, tels que l'Entente de règlement canadienne et le Formulaire d'exclusion, sont disponibles sur le Site web de l'Entente de règlement : www.BoissonsVegetales-Reglement.com ou en appelant 1-888-367-7705.

Contact pour l'action collective : Joey Zukran ([email protected]), LPC Avocats, (514) 379.1572

