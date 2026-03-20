Avez-vous déjà détenu des titres de DRI Healthcare Trust?

TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Un règlement conclu dans le cadre d'un recours collectif prévoit le versement de 8 millions de dollars canadiens (le « montant du règlement ») en règlement des réclamations présentées au nom de toutes les personnes et entités (à l'exception des personnes exclues) qui ont acquis des titres de DRI Healthcare Trust entre le 11 février 2021 à 9 h 30 (HE) et le 6 août 2024 à 17 h 38 (HE) (la « période visée ») et les ont conservés jusqu'à la fin de la période visée (le « groupe »). Ce règlement est un compromis à l'égard de réclamations contestées et ne constitue pas un aveu de responsabilité ou de faute de la part de DRI Healthcare Trust ou de tout autre défendeur visé par le recours.

Ce règlement est subordonné à l'approbation de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Une audience d'approbation du règlement se tiendra le 22 mai 2026 à 10 h. À cette audience, la Cour entendra également une demande d'approbation des honoraires des avocats du groupe, qui ne dépasseront pas 33,3 % du montant du règlement, et du remboursement des débours engagés par ces avocats dans le cadre du litige, plus les taxes sur ces deux sommes, et une demande de versement de la cotisation de 10 % au Fonds d'aide aux recours collectifs.

Si vous souhaitez vous opposer au règlement, aux honoraires et débours demandés par les avocats du groupe, à la rétribution prévue pour la demanderesse ou au protocole de distribution qui dicte la façon dont le montant net du règlement sera réparti parmi les membres du groupe, vous devez le faire d'ici le 1er mai 2026.

Si vous ne souhaitez pas participer au recours collectif et être lié par les modalités du règlement, vous devez vous exclure en acheminant le formulaire prévu à cet effet au plus tard le 19 mai 2026.

Pour obtenir des renseignements importants sur le recours collectif, déterminer si vous êtes membre du groupe, obtenir une copie du formulaire d'exclusion, déposer une opposition ou des commentaires et comprendre vos droits :

Consultez l'avis détaillé accessible au https://www.kalloghlianmyers.com/dri.





Écrivez aux avocats du groupe à l'adresse [email protected] .

La publication du présent avis a été autorisée par la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

SOURCE Kalloghlian Myers LLP