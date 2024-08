TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - La Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé un règlement entre AirBoss of America Corp. et les demandeurs dans le cadre d'un recours collectif. Vos droits légaux sont touchés, que vous choisissiez d'agir ou non. Veuillez lire attentivement le présent avis.

Le recours collectif a été intenté au nom de toutes les personnes qui ont acquis des titres d'AirBoss of America Corp. entre le 10 novembre 2021 et le 6 septembre 2022. Le règlement prévoit une indemnisation de 9,25 M$ CA.

VOS DROITS ET OPTIONS DANS LE CADRE DE CE RÈGLEMENT

Demander une indemnité : Présentez un formulaire de réclamation pour demander une indemnité. Vous trouverez le formulaire de réclamation au fr.airbosssettlement.com. Vous devez présenter votre réclamation avant le 20 décembre 2024.



Ne rien faire : Vous renoncez ainsi à votre droit à l'indemnité.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces droits et ces options, sur la date limite pour les exercer et sur le règlement, veuillez consulter l'avis publié au fr.airbosssettlement.com.

L'entente de règlement renferme des renseignements plus détaillés. Vous pouvez en obtenir un exemplaire au fr.airbosssettlement.com. Vous pouvez envoyer vos questions à [email protected].

Le cabinet d'avocats SMK Law P.C. représente les demandeurs.

SOURCE SMK Law P.C.

Soheil Karkhanechi, [email protected]