Régions branchées - Une action concrète pour arriver à couvrir l'ensemble des régions québécoises du réseau Internet haute vitesse, croit la FCCQ

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le lancement aujourd'hui du premier appel de projets Régions branchées représente une première action de l'actuel gouvernement du Québec, pour assurer l'accès au service d'Internet haut débit aux régions du Québec qui ne sont toujours pas ou partiellement desservies, reconnait la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Cette première enveloppe de 100 M$ sur les 400 M$ réservés au dernier budget devrait servir à rejoindre et brancher 70 000 foyers et entreprises supplémentaires aux 110 000 du précédent programme Québec branché.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'importance de pourvoir l'ensemble du Québec des infrastructures numériques nécessaires au développement économique de ses régions. Elles sont désormais reconnues comme un ingrédient essentiel à la croissance des régions, pour permettre notamment à des entreprises d'être en mesure de se brancher sur le reste du monde et d'appuyer leur volonté d'augmenter leur productivité par l'acquisition de nouvelles technologies », soutient Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ rappelle que ce premier pas du gouvernement ne doit pas faire oublier qu'il reste un effort important à faire pour rejoindre les 160 000 foyers et entreprises supplémentaires non connectés, dans les prochains appels de projets, et ce, le plus rapidement possible.

La couverture régionale doit être une priorité pour le nouveau gouvernement fédéral

La FCCQ réitère également que le déploiement des infrastructures numériques doit être une priorité pour le prochain gouvernement fédéral qui obtiendra un nouveau mandat le 21 octobre prochain.

Puisque le gouvernement du Québec souligne que d'autres appels de projets seront réalisés conjointement avec le gouvernement fédéral dans les prochaines années, la FCCQ recommande que les deux gouvernements s'entendent pour coordonner davantage leurs efforts afin d'éviter la duplication et l'incohérence. Par exemple, en se dotant d'exigences administratives et techniques identiques applicables aux demandes tout en délimitant les zones visées et prioritaires.

« Étant donné la trop attente des dernières années pour bon nombre d'entreprises, de ménages et d'organismes, les prochains appels de projets doivent être mieux coordonnés et planifiés de concert avec le gouvernement fédéral pour donner l'occasion et le temps aux régions, aux MRC, et aux municipalités d'engager le dialogue et tisser des partenariats avec les fournisseurs afin de développer des projets qui seront déposés au sein des deux ordres de gouvernement », souligne Stéphane Forget.

« Cet enjeu doit faire partie de la liste des priorités du Québec dans ses premières interventions auprès du fédéral qui sera porté au pouvoir lundi prochain, afin que ce dernier puisse contribuer au déploiement rapide de l'Internet haut débit et de la téléphonie cellulaire en régions, et ainsi éviter des délais supplémentaires et inutiles en début de mandat », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

