Région des Laurentides - CONSULTATION PUBLIQUE PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUES 2023-2028

GATINEAU, QC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 23 décembre 2022, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à participer à la consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 pour le territoire public des Laurentides. Ces plans concernent les unités d'aménagement 064-71, 064-52 et 061-51.

Les PAFIT présentent les objectifs d'aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie retenue pour assurer l'atteinte de ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Réalisés tous les cinq ans, ces plans sont adaptés à la réalité de chaque unité d'aménagement.

Transmettre des commentaires

Les personnes intéressées peuvent consulter les PAFIT et émettre leurs commentaires en ligne jusqu'au 23 décembre 2022 à l'adresse suivante :

Québec.ca/consultations-foret-laurentides

Séance d'information virtuelle

Le Ministère tiendra une séance d'information virtuelle le jeudi 17 novembre 2022 de 16 h 30 à 18 h lors de laquelle seront précisés les éléments sur lesquels porte la consultation publique ainsi que la façon d'émettre des commentaires en ligne. Une période de questions des participants et participantes conclura l'activité.

Les personnes intéressées doivent obligatoirement s'inscrire en remplissant le formulaire de participation à mrcal.ca/evenements/participation-citoyenne/pafit ou en communiquant par téléphone au 819 623-3485, poste 603 avant le 16 novembre à midi.

Un lien Internet et des instructions seront transmis, par courriel, aux personnes inscrites afin qu'elles puissent participer à la rencontre.

Informations par téléphone et par courriel

Les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus d'informations doivent communiquer par courriel à [email protected] ou laisser un message vocal au 819 425-6375, poste 0.

Un ou une représentante du Ministère répondra aux messages vocaux et aux courriels dans un délai de deux jours ouvrables.

La présente consultation n'a pas pour but de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

