Région de l'Outaouais - CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNELS

GATINEAU, QC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 11 décembre 2022, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à participer à la consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) 2023-2028 pour le territoire public de l'Outaouais. Ces plans portent sur de nouveaux secteurs d'intervention potentiels dans ces unités d'aménagement de la région : 071-51, 071-52, 072-51, 073-51, 073- 52 et 074-51.

Des interventions forestières non commerciales, c'est-à-dire des travaux n'impliquant pas la récolte de bois, pourraient être réalisées, dès avril 2023, à proximité des municipalités suivantes :

Alleyn-et-Cawood Gracefield Montcerf-Lytton TNO Cascades-Malignes Aumond Grand-Remous Montpellier TNO Lac-Lenôtre Bowman Kazabazua Otter Lake TNO Lac-Moselle Cayamant La Pêche Rapides-des-Joachims TNO Lac-Nilgaut Déléage Lac-Simon Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau TNO Lac-Pythonga Denholm Low Senneterre TNO Réservoir-Dozois Duhamel Mansfield-et-Pontefract Sheenboro Waltham

Transmettre des commentaires

Les personnes intéressées peuvent transmettre leurs commentaires en ligne jusqu'au 11 décembre 2022 à Québec.ca/consultations-foret-outaouais.

Séance d'information virtuelle - Mardi 22 novembre de 11 h à 12 h 30

Le Ministère tiendra une séance d'information virtuelle lors de laquelle seront précisés les secteurs d'intervention potentiels (SIP) présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne ainsi que les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions conclura l'activité.

Inscription à www.trgirto.ca avant le 21 novembre 2022 à midi

Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis aux participants et participantes par courriel.

INFORMATIONS PAR TÉLÉPHONE ET PAR COURRIEL

Les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus d'informations doivent communiquer par courriel à [email protected] ou laisser un message vocal au 819 246-4827, poste 701941.

Un représentant ou une représentante du Ministère répondra aux messages vocaux et aux courriels dans un délai de deux jours ouvrables.

La présente consultation a pour but de recueillir les préoccupations concernant la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

