Régime québécois d'assurance parentale - Le ministre Jean Boulet confirme une réduction de 6 % des taux de cotisation

QUÉBEC, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, confirme que les taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ont été réduits de 6 % le 1er janvier 2020, ce qui permet de retourner plus d'argent dans le portefeuille des Québécois.

Cette diminution entraînera l'injection d'environ 141 M$ dans la société québécoise, ce qui représente des économies annuelles estimées à :

56 M$ pour les salariées et salariés;

79 M$ pour les employeurs;

6 M$ pour les travailleuses et travailleurs autonomes ainsi que pour les ressources intermédiaires et de type familial.

Entré en vigueur en 2006, le RQAP a pour objectif d'assurer un remplacement de revenu aux travailleuses et travailleurs qui s'absentent du travail à l'occasion de l'arrivée d'un enfant, en versant des prestations de maternité, de paternité, parentales et d'adoption. Rappelons que le Conseil de gestion de l'assurance parentale a pour mandat de soutenir l'évolution du régime et d'assurer la prévisibilité et la stabilité du financement.

Rappelons également que le ministre a déposé, le 28 novembre 2019, le projet de loi n° 51, visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d'assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail.

Citation :

« Depuis ses débuts, le Régime québécois d'assurance parentale fait l'objet d'une gestion responsable et prévoyante afin d'assurer une sécurité financière aux nouveaux parents et de favoriser la conciliation travail-famille. Cette nouvelle réduction de taux illustre la volonté du gouvernement de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Le RQAP représente la vision et les valeurs qui nous guident au quotidien afin d'offrir aux parents et aux enfants un régime efficient et apprécié. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les nouveaux taux s'établissent maintenant à :

0,494 % pour les salariées et salariés;



0,692 % pour les employeurs;



0,878 % pour les travailleuses et travailleurs autonomes ainsi que pour les ressources intermédiaires et de type familial.

En moyenne, le RQAP verse annuellement 2 milliards de dollars en prestations à près de 130 000 nouveaux parents.

Le décret modifiant le Règlement sur les taux de cotisation au régime d'assurance parentale a été adopté le 21 août 2019.

Le rapport annuel 2018 du Conseil de gestion, le rapport actuariel au 31 décembre 2018 ainsi qu'une fiche technique illustrant l'effet de la diminution des taux de cotisation sur les projections du dernier rapport actuariel sont consultables sur le site Web du Conseil, à l'adresse suivante : www.cgap.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

