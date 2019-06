Régime québécois d'assurance parentale - Jean Boulet annonce une baisse de 6 % des taux de cotisation à compter du 1er janvier 2020

QUÉBEC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une diminution de 6 % des taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), ce qui représentera 141 millions de dollars de plus dans le portefeuille des Québécois annuellement.

Cette diminution sera en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Elle est le résultat d'une saine gestion du Fonds d'assurance parentale. En effet, les projections présentées dans le Rapport actuariel du Régime québécois d'assurance parentale déposé aujourd'hui illustrent que le solde du Fonds serait de près de 1,44 milliard de dollars au 31 décembre 2023.

Selon ces projections, en tenant compte de la diminution de 6 % des taux de cotisation, on estime à 125 millions de dollars par année les surplus pouvant être utilisés pour bonifier le Régime.

« La diminution des taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale que j'annonce aujourd'hui est la plus importante depuis sa mise en œuvre. Nous nous sommes engagés à remettre plus d'argent dans le portefeuille des citoyens du Québec. La saine gestion des fonds publics nous permet de le faire. De plus, pour répondre encore plus efficacement aux besoins des parents et à l'évolution constante du marché du travail, j'ai l'intention de présenter prochainement des mesures pour améliorer le régime. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

La diminution de 6 % des taux de cotisation entraînera l'injection d'environ 141 millions de dollars dans la société québécoise, ce qui représente des économies annuelles globales estimées à

56 millions de dollars pour les salariées et salariés;



79 millions de dollars pour les employeurs;



6 millions de dollars pour les travailleuses et travailleurs autonomes ainsi que pour les ressources intermédiaires et de type familial.

Les nouveaux taux de cotisation correspondront aux pourcentages suivants du revenu assurable :

0,494 % pour les personnes salariées;



0,692 % pour les employeurs;



0,878 % pour les travailleuses et travailleurs autonomes ainsi que les ressources intermédiaires et de type familial.

Le RQAP couvre 88 % des naissances au Québec, ce qui représente un fort taux de participation qui démontre que ce régime est particulièrement apprécié des parents. Il constitue un moyen concret de mieux concilier les responsabilités familiales et professionnelles et demeure le plus accessible au Canada .

. En vigueur depuis le 1er janvier 2006, le Régime a permis de verser plus de 22 milliards de dollars à quelque 1,6 million de parents québécois.

