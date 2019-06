Régime national d'assurance médicaments - La FCCQ demande un accès abordable et équitable avec une approche pragmatique

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Tout en étant d'accord avec la nécessité d'offrir à tous les Canadiens l'accès aux médicaments dont ils ont besoin, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) compte rappeler au gouvernement du Canada l'importance de laisser la possibilité aux employeurs de choisir d'offrir un régime bonifié, à titre d'outil d'attraction de main-d'œuvre mais aussi pour favoriser la santé de leurs employés.

« Nous sommes d'accord avec certaines recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre du régime d'assurance médicaments national, mais souhaitons que le gouvernement fasse preuve de pragmatisme », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Il n'est pas opportun de faire table rase et de recommencer à zéro. »

Pour la FCCQ, il est nécessaire d'uniformiser la couverture d'assurance médicaments à travers le pays, pour pallier aux lacunes actuelles. La Fédération est aussi en accord avec la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour les médicaments onéreux. « Il faut encourager l'innovation et miser sur la valeur qu'apportent les médicaments à la société. Les nouveaux médicaments permettent de traiter des maladies auparavant incurables ou de remplacer des molécules moins efficaces, ce qui améliore la vie des patients, réduit le nombre d'hospitalisations et accroît la productivité en milieu de travail », rappelle Stéphane Forget.

La recommandation du comité de collaborer avec les provinces est par ailleurs positive aux yeux de la FCCQ, particulièrement avec le Québec, qui a implanté son propre régime général d'assurance médicaments, il y a plus de vingt ans. « Le gouvernement canadien doit tenir compte de ce que pensent les employeurs et la priorité devrait être d'assurer la couverture requise à tous les Canadiens, de réduire les délais d'attente à la couverture des médicaments et de veiller à un accès équitable, tout en continuant de favoriser l'innovation afin de garantir que les Canadiens aient accès à des soins de première qualité », conclut Stéphane Forget.

