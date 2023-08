Régime de rentes : Haroun Bouazzi presse la CAQ de corriger l'injustice entourant les rentes d'invalidité

MONTRÉAL, le 11 août 2023 /CNW/ - Alors que le Tribunal administratif du Québec (TAQ) vient de rendre un jugement reconnaissant le caractère discriminatoire des pénalités que le Régime de rentes du Québec (RRQ) impose aux personnes recevant une rente d'invalidité, le responsable de Québec solidaire en matière de Finances, Haroun Bouazzi, appelle le gouvernement de la CAQ à ne pas contester cette décision et à modifier rapidement la loi.

« Le gouvernement de la CAQ perpétue une situation qui est tout simplement honteuse. C'est révoltant que des personnes qui sont dans l'incapacité de travailler se retrouvent pénalisées à l'âge de la retraite en raison de leur invalidité. Déjà que la vie des personnes ayant des handicaps graves est difficile, qu'à 65 ans l'Etat leur ampute leur maigre retraite sur des bases discriminatoires est indéfendable. La CAQ doit s'engager à ne pas contester cette décision et à faire cesser cette situation qui n'a déjà que trop duré », déclare M. Bouazzi.

Le député solidaire rappelle que cette pénalité peut priver les personnes touchées de près du quart de leur rente de retraite, alors qu'il est pourtant établi qu'elles ne peuvent généralement plus cotiser au RRQ, que l'invalidité entraîne une diminution substantielle du revenu et que les coûts liés à la condition des personnes handicapées augmentent plus elles vieillissent.

M. Bouazzi joint sa voix à celle de l'organisme Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc), qui a porté ce dossier de longue date, et presse le gouvernement de la CAQ de modifier la loi afin d'abroger les dispositions ayant été déclarées discriminatoires.

« Si la CAQ ne fait rien pour corriger la loi, seules les personnes plaignantes dans cette affaire vont obtenir justice. Pour les milliers de personnes en situation de handicap qui sont touchées par cette situation, un changement de la loi s'impose. J'offre toute ma collaboration au ministre Éric Girard afin de mener ce chantier dès cet automne », conclut Haroun Bouazzi.

