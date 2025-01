Les installations de Regeneron Canada dans le centre de biotechnologie florissant de Mississauga et de la région du Grand Toronto témoignent de sa croissance et de sa volonté d'offrir aux Canadiens davantage de ses médicaments novateurs qui transforment la vie et traitent des maladies graves.

MISSISSAUGA, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Regeneron Canada Company a officiellement ouvert aujourd'hui son premier siège social qui lui permettra de mieux répondre aux besoins des patients du Canada susceptibles de bénéficier de ses médicaments novateurs qui transforment la vie et traitent des maladies graves.

L'installation est située dans le centre florissant de biotechnologie de Mississauga, un pilier clé du secteur dynamique et en pleine expansion de la région du Grand Toronto (RGT) et de l'Ontario dans son ensemble.

Les personnes suivantes ont pris part à la cérémonie d'ouverture du nouveau bureau de Regeneron Canada à Mississauga, en Ontario, le 21 janvier 2025 : Hazel Kwan, responsable principale de l’accès au marché, Regeneron Canada; Bradley Harker, agent commercial principal, ambassade et consulats des États-Unis au Canada; Jayne Paterson, directrice nationale (oncologie), Regeneron Canada; Justin Holko, vice-président principal, unité commerciale mondiale en oncologie/hématologie, Regeneron; Acher Elfassy, directeur national (immunologie), Regeneron Canada; Nina Tangri, ministre associée des Petites Entreprises et députée provinciale de Mississauga-Streetsville; Deepak Anand, député provincial de Mississauga-Malton; Brett McDermott, directeur des relations avec le gouvernement et les parties prenantes, Chambre de commerce de Mississauga ; John-Paul Marino, directeur, accès au marché, Regeneron Canada. (Groupe CNW/Regeneron Canada)

Lors de la cérémonie d'inauguration officielle, les dirigeants de Regeneron Canada et du siège social mondial de Regeneron, à Tarrytown, New York, étaient accompagnés de Nina Tangri, ministre associée des Petites Entreprises et députée provinciale de Mississauga - Streetsville, de Deepak Anand, député provincial de Mississauga--Malton, de Brett McDermott, directeur des relations avec les gouvernements et les parties prenantes, Chambre de commerce de Mississauga, et de Bradley Harker, agent commercial principal, Service commercial des États-Unis | Département du Commerce des États-Unis | Administration du commerce international, ambassade des États-Unis et consulats au Canada.

« L'ouverture de ce nouveau bureau canadien constitue une étape importante dans la croissance de Regeneron et dans sa capacité à aider les patients du Canada confrontés à de graves problèmes médicaux », a déclaré Acher Elfassy, directeur national, Immunologie.

« Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à développer nos activités et à faire progresser la médecine au Canada à partir de ce nouveau bureau à Mississauga », a affirmé Jayne Paterson, directrice nationale, Oncologie, Regeneron Canada.

« Avec une main-d'œuvre hautement qualifiée et un environnement de recherche florissant, l'Ontario continue de consolider sa position de chef de file mondial dans la biofabrication, favorisant l'innovation et stimulant l'élaboration de solutions de santé de prochaine génération », a précisé Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « Nous félicitons Regeneron pour l'ouverture de son nouveau siège social à Mississauga et nous nous réjouissons à l'idée de soutenir son succès alors qu'elle continue d'étendre ses activités dans l'ensemble de l'Ontario. »

Regeneron est une société de biotechnologie de premier plan qui a été fondée et qui est dirigée par des médecins chercheurs en vue de transformer la science en médicaments. Cela a mené à la mise au point de nombreux traitements approuvés et produits candidats, dont la plupart ont été développés dans les laboratoires de Regeneron, pour traiter le cancer et les maladies hématologiques ainsi que les maladies oculaires, cardiovasculaires, métaboliques, inflammatoires, neurologiques, infectieuses et rares.

Fondée en 1988, Regeneron compte plus de 14 000 employés dans le monde, répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les médicaments inventés par Regeneron sont offerts dans plus de 100 pays et font l'objet d'essais cliniques dans environ 60 pays, dont le Canada.

Regeneron repousse les limites de la découverte scientifique et accélère le processus d'élaboration de médicaments. Regeneron réinvestit environ 30 % ou plus de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement afin de mettre au point de nouvelles technologies et de faire progresser encore plus la médecine expérimentale pour les patients qui en ont besoin. La société est en train de fixer les nouvelles frontières de la médecine et de mettre au point des plateformes de médecine génétique novatrices, contribuant ainsi à définir de nouvelles cibles et des approches complémentaires pour potentiellement traiter ou guérir des maladies.

Regeneron (NASDAQ : REGN) est une société de biotechnologie de premier plan qui invente, développe et commercialise des médicaments qui transforment la vie des personnes atteintes de maladies graves. Fondée et dirigée par des médecins chercheurs, notre société a la capacité unique de transformer de manière répétée et cohérente la science en médicaments, ce qui a mené à l'élaboration de nombreux traitements approuvés et à des produits candidats en cours de développement, dont la plupart ont été mis au point dans nos laboratoires. Nos médicaments et notre gamme de produits sont conçus pour aider les patients atteints de cancers, et de maladies allergiques, oculaires, inflammatoires, cardiovasculaires, métaboliques, neurologiques, hématologiques, infectieuses et rares.

Pour en savoir plus, visitez le site Web www.regeneron.ca ou www.Regeneron.com ou suivez Regeneron sur LinkedIn ou Instagram.

