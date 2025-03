TORONTO, le 6 mars 2025 /CNW/ - La société Regeneron Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec succès des négociations avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) pour le remboursement du Libtayo® (cemiplimab pour injection) dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé et le carcinome basocellulaire (CBC) localement avancé.* La lettre d'intention (LI), qui a été signée le 3 mars 2025, prévoit les modalités de l'entente de financement entre l'APP et Regeneron et permet aux gouvernements provinciaux et territoriaux de déterminer le remboursement public pour leurs territoires.

« Il est primordial de disposer d'un large éventail d'options de traitement du CPNPC », a déclaré Shem Singh, directeur général de Cancer Pulmonaire Canada. « Nous sommes ravis de constater que ces négociations nous rapprochent de la possibilité d'élargir notre répertoire d'outils pour traiter les patients concernés. »

La LI appuie le remboursement potentiel dans les indications approuvées du Libtayo, comme suit1 :

Comme monothérapie pour le traitement de première ligne chez des patients adultes souffrant du CPNPC exprimant le PD-L1 dans ≥50 % des cellules tumorales (Tumour Proportion Score, ou Score de proportion tumorale [TPS] ≥50 %) déterminées par un test validé, sans aberrations du facteur de croissance épidermique humain (EGFR), de la kinase du lymphome anaplasique (ALK) ou de l'oncogène c-ROS 1 (ROS1) qui présentent un CPNPC métastatique ou un CPNPC localement avancé et qui ne sont pas candidats à une résection chirurgicale ou à une chimioradiation définitive.

En combinaison avec une chimiothérapie à base de platine comme traitement de première ligne de patients adultes souffrant d'un CPNPC dont les tumeurs sont sans aberrations EGFR, ALK ou ROS1 et qui est localement avancé chez les patients qui présentent un CPNPC métastatique ou qui ne sont pas candidats à une résection chirurgicale ou à une chimioradiation définitive.

Pour le traitement de patients adultes souffrant d'un CBC localement avancé préalablement traité au moyen d'un inhibiteur de la voie Hedgehog (HHI).

« Il s'agit du seul traitement pour les personnes souffrant de CBC localement avancé qui ont déjà été traitées au moyen d'un inhibiteur de la voie Hedgehog. Nous sommes ravis de constater les progrès réalisés pour rendre ce nouveau traitement accessible, compte tenu des « options limitées » proposées aux patients », a déclaré Kathleen Barnard, fondatrice de l'organisme Save Your Skin. « Cela donne de l'espoir aux patients et à leurs familles qui luttent contre cette maladie. »

« Nous sommes ravis d'avoir conclu avec succès une entente avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne concernant le Libtayo dans le traitement du CPNPC avancé et du CBC localement avancé. Il s'agit d'une étape importante pour rendre ce médicament accessible aux patients canadiens qui pourraient en bénéficier, » a déclaré Jayne Paterson, directrice nationale de l'oncologie chez Regeneron Canada. « Nous sommes impatients de travailler avec les régimes publics d'assurance-maladie provinciaux, territoriaux et fédéral dans tout le pays afin de proposer cette option de traitement aux patients qui en ont besoin. »

*La LI ne comprend pas le Québec pour l'indication contre le CBC en raison de la recommandation de l'INESSS.

À propos du Libtayo (cemiplimab pour injection)i

Le Libtayo (cemiplimab pour injection) est un anticorps monoclonal entièrement humain qui cible le récepteur PD-1 du point de contrôle immunitaire sur les cellules T. Il a été inventé au moyen de la technologie propriétaire de Regeneron VelocImmune®.2 En se liant au récepteur PD-1, le Libtayo s'est avéré efficace pour empêcher les cellules cancéreuses d'utiliser la voie PD-1 pour supprimer l'activation des cellules T.

Au Canada, outre les indications approuvées pour certains patients souffrant du CPNPC avancé et du CBC, le Libtayo est également approuvé pour le traitement de patients adultes souffrant de :

cancer spinocellulaire (CSC) de la peau métastatique ou localement avancé et qui ne sont pas candidats à une chirurgie curative ou à une radiothérapie curative,

cancer du col de l'utérus ayant évolué pendant ou après une chimiothérapie à base de platine antérieure et nécessitant une thérapie systémique supplémentaire pour traiter la maladie récurrente ou métastatique.

Pour de plus amples informations sur le Libtayo, y compris sur l'innocuité et les effets indésirables, veuillez consulter la monographie canadienne du produit.

À propos de Regeneron dans le traitement du cancer

Notre ambition est de transformer les découvertes révolutionnaires en médicaments qui peuvent transformer la vie des personnes touchées par le cancer. Notre équipe dans le monde entier est déterminée à répondre aux besoins et aux défis des personnes touchées par l'une des maladies contemporaines les plus graves.

Forts de notre héritage en matière d'innovation scientifique et de nos connaissances approfondies dans les domaines de la biologie, de la génétique et du système immunitaire, nous recherchons des traitements potentiels pour plus de 30 types de tumeurs solides et de cancers du sang. Notre stratégie en matière de traitement du cancer est propulsée par des technologies et des thérapies de pointe qui peuvent être facilement combinées afin d'étudier des traitements potentiellement transformateurs pour les patients. Les actifs oncologiques dans le développement clinique représentent près de la moitié de la gamme de produits de Regeneron et comprennent des inhibiteurs de points de contrôle, des anticorps bispécifiques et des anticorps bispécifiques costimulatoires. Le Libtayo, qui est notre inhibiteur du récepteur PD-1 approuvé, représente la pierre angulaire de plusieurs de nos combinaisons expérimentales.

Pour compléter nos grandes capacités internes, nous collaborons avec les patients, les professionnels de la santé, les gouvernements, les sociétés biopharmaceutiques et les uns avec les autres pour atteindre nos objectifs communs. Ensemble, nous sommes unis dans la mission de servir de phare dans la transformation du traitement du cancer.

À propos de Regeneron

Regeneron est une entreprise de premier plan dans le domaine de la biotechnologie qui invente, développe et commercialise des médicaments qui améliorent la vie des personnes atteintes de maladies graves. Fondée et dirigée par des médecins scientifiques, notre capacité unique à transposer de manière répétée la science en médicaments a conduit à de nombreux traitements approuvés et à des produits candidats en cours de développement, dont la plupart ont été développés dans nos laboratoires. Nos médicaments et notre gamme de produits visent à aider les patients souffrant de maladies oculaires, de maladies allergiques et inflammatoires, de cancer, de maladies cardiovasculaires et métaboliques, de maladies neurologiques, d'affections hématologiques, de maladies infectieuses et de maladies rares.

Regeneron repousse les limites de la découverte scientifique et accélère le développement de médicaments grâce à nos technologies propriétaires comme la VelociSuite®, qui fabrique des anticorps humains entièrement optimisés et de nouvelles classes d'anticorps bispécifiques. Nous façonnons la prochaine frontière de la médecine grâce aux connaissances propulsées par les données provenant du Regeneron Genetics Center® et aux plateformes révolutionnaires de médecine génétique, ce qui nous permet d'identifier des cibles novatrices et des approches complémentaires pour potentiellement traiter ou guérir les maladies.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web www.regeneron.ca/fr.

_____________________________ 1 Monographie de produit pour le Libtayo. 25 septembre 2024 2 Burova E, Hermann A, Waite J, et al. Characterization of the Anti-PD-1 Antibody REGN2810 and its Antitumor Activity in Human PD-1 Knock-in Mice. Mol Cancer Ther. 2017;16(5):861-870.

