RegenEAU s'attaque au problème de l'eau chaude des multilogements avec une solution innovante en efficacité énergétique

QUÉBEC, le 27 avril 2023 /CNW/ - RegenEAU, une entreprise québécoise spécialisée dans le développement de technologies d'efficacité énergétique, annonce l'arrivée de sa solution de récupération de chaleur des eaux usées dès l'automne prochain et tient à remercier ses précieux partenaires. La nouvelle offre permettra aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments de réduire considérablement leur consommation d'énergie tout en améliorant le confort des résidents. Cette avancée contribuera ainsi à la transition énergétique du Québec vers une utilisation plus responsable et durable des ressources.

RegenEAU, intégration simple et efficacité sans compromis (Groupe CNW/RegenEAU) (Groupe CNW/RegenEAU)

La solution RegenEAU présente de nombreux avantages pour les propriétaires de bâtiments multilogements, notamment avec sa simplicité d'intégration. Saviez-vous que l'eau chaude représente près du tiers de l'énergie des nouvelles habitations multirésidentielles? En recyclant la chaleur autrement gaspillée dans les drains, cette solution permet de produire de l'eau tempérée de manière performante et économique, réduisant par 3 l'énergie consommée. Ce résultat est possible grâce aux technologies exclusives de RegenEAU, ayant d'ailleurs nécessité le développement d'une nouvelle norme nord-américaine grâce au soutien du Conseil canadien des normes (CCN). L'entreprise désire donc se positionner comme leader émergeant en efficacité énergétique dans le domaine de l'immobilier et de l'habitation.

Le développement de cette solution a été rendu possible grâce à l'appui de nombreux partenaires, tels que le Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E), Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), Technologies du développement durable Canada (TDDC), le gouvernement du Québec via son mandataire Investissement Québec, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Québec et Futurpreneur.

RegenEAU a également bénéficié des services-conseils et du financement du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) ainsi que l'accompagnement de 2 Degrés, un incubateur spécialisé en technologies propres de Québec, pour son développement. Elle a par la suite poursuivi son parcours avec LE CAMP, incubateur d'entreprises technologiques aussi à Québec. L'entreprise a également fait partie de la cohorte d'automne 2022 de Cycle Momentum, accélérateur d'entreprises en énergies propres.

Grâce à ce précieux soutien et ces partenariats, RegenEAU a pu bénéficier d'un financement solide pour la recherche, le développement et la commercialisation de sa solution novatrice. Chaque partenaire a ainsi démontré son engagement en faveur de la transition énergétique du Québec et son soutien à l'innovation technologique. RegenEAU est fière de collaborer avec ses partenaires à faire progresser l'efficacité énergétique des bâtiments multilogements et contribuer de cette manière, à un avenir plus durable.

RegenEAU est heureuse de convier l'industrie à venir visiter sa vitrine technologique, accessible dès le mois d'août 2023. Ce projet sera réalisé grâce au soutien financier de la Vision entrepreneuriale Québec 2026 de la Ville de Québec. Cette vitrine sera accessible, entre autres, auprès des développeurs immobiliers, firmes de courtage hypothécaire, firmes de génie, firmes d'architecture ou tout autre organisation dans le milieu pour ne nommer que Broccolini, Cogir, Devimco, Immostar, Logisco, Prével, Quo Vadis, PMML, VA capital, Ambioner, Bouthillette Parizeau, CBTEC, CIMA+, ECONOLER, Énergère, EQUANS, Krome - Kolostat, LGT, WSP, Coarchitecture, Lemay, Sid Lee Architecture, Tergos Architecture, Akonovia, EBAX et EXPERTBÂTIMENT. L'équipe de RegenEAU est déjà disposée à collaborer à l'intégration aux plans pour de nouveaux bâtiments dès le démarrage d'un projet immobilier.

Citations

« Pour atteindre nos objectifs de décarbonation du Québec, on doit faire des changements importants dans notre façon de consommer l'énergie. Chaque geste compte, et je me réjouis que l'entreprise RegenEAU développe des solutions innovantes afin de favoriser une utilisation plus judicieuse de l'électricité disponible. » Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La crise climatique est le défi le plus important de notre époque et nous devons aider les entreprises à développer des procédés plus respectueux de l'environnement. Voilà pourquoi je suis ravie que DEC appuie S3nergy dans la précommercialisation de son projet innovateur RegenEAU. Félicitations à toute l'équipe pour son implication dans l'amélioration de l'efficacité énergétique au quotidien. Vos efforts contribuent à la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures! », L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

À propos de RegenEAU

RegenEAU est une entreprise québécoise spécialisée dans le développement de technologies d'efficacité énergétique pour les bâtiments multilogements. Pour plus d'informations sur la solution RegenEAU, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.regeneau.com

SOURCE RegenEAU

Renseignements: David Pineault, PDG, (418) 208-8554 [email protected]