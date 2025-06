QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - RegenEAU est fier d'annoncer la clôture d'une ronde de financement sursouscrite de 3,1 millions CAD qui permettra de déployer à grande échelle son système innovant de production d'eau chaude domestique et de valoriser la chaleur résiduelle des eaux usées des bâtiments. Fondaction et le Fonds Cycle H2O ont co-dirigé le financement, avec la participation du Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E), Groupe Marcel Charest et Fils (MCF) ainsi que Desjardins par l'intermédiaire de son accélérateur Startup en Résidence.

De gauche à droite : Alejandro Gaviria, associé et chef de l’exploitation (COO), David Pineault, fondateur et chef de la direction (CEO), et Michael Pelletier, associé et chef de la croissance (CGO). Absent de la photo : Jean-Michel Rochette, associé et chef des produits (CPO). (Groupe CNW/RegenEAU)

Cet apport en capital permettra à l'entreprise d'accroître la production et l'équipe, de soutenir les efforts de commercialisation et de compléter l'homologation en efficacité énergétique de ce système innovant.

Une récupération de chaleur qui réduit les coûts et les émissions de GES

La production d'eau chaude constitue généralement l'un des plus importants postes de consommation énergétique en multilogement, un segment pour lequel la solution de l'entreprise manufacturière de Québec est spécifiquement adaptée.

Au Québec, 85 % de l'énergie utilisée pour réchauffer l'eau domestique est gaspillée.

« L'énergie thermique présente dans les eaux usées est une ressource abondante, gratuite et jusqu'ici largement négligée. En la récupérant, nous contribuons à diminuer considérablement les émissions de gaz à effet de serre du secteur immobilier, un secteur qui génère à lui seul 13% des GES au Canada, tout en réduisant la facture énergétique des bâtiments », déclare Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directrice de Cycle Capital.

Alain Longpré, chef adjoint, Investissements d'impact et durables à Fondaction, abonde en ce sens : « Réduire l'empreinte carbone des bâtiments en augmentant leur efficacité énergétique constitue un levier majeur pour lutter contre les changements climatiques. La technologie de RegenEAU arrive à point nommé pour répondre à l'ambition nationale d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Lancée en 2023, la solution modulaire de RegenEAU a fait ses preuves, tant dans le cadre de projets neufs que de rénovations d'immeubles existants. Disposant d'une technologie unique brevetée de séparation solide-liquide, simple à installer, qui récupère la chaleur disponible dans les eaux usées (eaux grises et noires) combinée avec une technologie de production d'eau chaude efficace, elle contribue à la durabilité environnementale et à la viabilité économique pour les propriétaires et gestionnaires immobiliers.

« Cette ronde de financement représente une étape déterminante pour accélérer le déploiement de nos systèmes, et nous tenons à remercier sincèrement nos investisseurs pour leur confiance et leur précieux soutien », affirme David Pineault, PDG de RegenEAU.

Une chaîne d'approvisionnement nationale et un marché mûr pour le changement

Environ 60 % des composants de la solution manufacturée sont des pièces standards pour lesquelles l'approvisionnement se fait auprès de plusieurs fournisseurs, majoritairement canadiens. Pour ses composants exclusifs, les manufacturiers sont situés au Québec, à moins de 100 km de son usine d'assemblage.

En plus de cet avantage sur le plan de la production, le marché immobilier lui-même est prêt pour ce type d'initiative et d'optimisation technologique. Hydro-Québec et Énergir créent également des conditions favorables à leur mise en œuvre.

L'Europe constitue également un marché potentiel, la France ayant manifesté un intérêt pour importer cette technologie.

À propos de S3nergy Inc. DBA RegenEAU

RegenEAU se positionne à l'avant-garde de l'économie circulaire en matière de récupération de chaleur des eaux usées. Sachant que la production d'eau chaude domestique constitue un poste de dépense énergétique élevé dans un bâtiment multilogement, RegenEAU valorise la chaleur résiduelle de la consommation d'eau chaude pour augmenter les gains énergétiques des bâtiments. RegenEAU démocratise l'accès à des solutions d'efficacité énergétique et de décarbonation. Pour en savoir plus, visitez : https://www.regeneau.com/

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction est le fonds d'investissement pour les individus et entreprises mobilisés pour la transformation positive de l'économie québécoise, la rendant plus juste, inclusive, verte et performante. En tant que fonds créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées à faire progresser le Québec. Il gère plus de 3,99 milliards de dollars d'actifs nets au 30 novembre 2024, investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant les investissements générant des retombées économiques, sociales et environnementales positives en plus d'un rendement financier. Fondaction contribue au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour en savoir plus, visitez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Cycle H2O

Cycle H2O, faisant partie de la famille de fonds de Cycle Capital, est un fonds de capital-risque en phase de démarrage entièrement axé sur les startups de technologie de l'eau au Québec, au Canada et aux États-Unis. Dirigé par Simon Olivier, Associé Principal chez Cycle Capital, le fonds est un partenariat entre Cycle Capital, une entreprise de capital-risque spécialisée dans les technologies climatiques, et H2O Innovation Inc., une société mondiale de solutions pour l'eau. Le fonds investit dans des entreprises innovantes proposant des solutions environnementales pour traiter, conserver et mieux utiliser l'eau. Pour en savoir plus sur Cycle H2O, visitez : Cyclecapital.com/CycleH2O.

À propos du Groupe MCF

Le Groupe MCF est une société de gestion qui réunit quelques entreprises, dont Marcel Charest et Fils. Elle se spécialise dans le financement de sociétés innovantes à grand potentiel comme Regeneau. L'objectif est de créer un impact positif et durable dans les communautés et pour les générations futures. Le portfolio du Groupe MCF est appelé à se diversifier dans les prochaines années et la valeur de ses actifs à croître de façon significative.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 470,9 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et mise sur la compétence de plus de 55 200 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

Startup en Résidence accompagne et investit dans les entreprises technologiques en démarrage ayant un fort potentiel de croissance et un impact socio-économique positif sur les collectivités au Canada.

