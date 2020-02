Réforme de la collecte sélective : la CMM se réjouit que ses recommandations aient été entendues

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) se réjouit du projet de réforme du système de collecte sélective annoncé par le gouvernement du Québec. La responsabilité élargie des producteurs, la modernisation des centres de tri, la création de nouvelles filières locales et l'amélioration de la qualité des matières récupérées faisaient partie des pistes de solutions recommandées par la CMM et présentées en commission parlementaire.

« Dans le contexte actuel, il était urgent d'agir et nous sommes très satisfaits de voir que le gouvernement du Québec a entendu nos recommandations. Les municipalités de la CMM sont prêtes à collaborer activement pour une mise en œuvre réussie de cette réforme », a déclaré la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Plante. « Conjuguées à l'élargissement de la consigne, ces nouvelles mesures nous permettront vraiment de rehausser notre performance de la gestion des matières résiduelles et d'atteindre l'objectif métropolitain de recycler 70 % de nos matières recyclables. »

Les recommandations de la CMM sont issues du rapport sur le projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGRM), qui propose une solution globale pour améliorer la gestion des déchets au Québec et éviter la récurrence des crises, lequel a été transmis à Recyc-Québec.

Rappelons que ce projet a fait l'objet d'une vaste consultation publique en 2019, un exercice qui a permis de prendre le pouls de la population sur les mesures proposées par la commission de l'environnement de la CMM. Au total, celle-ci a reçu 182 mémoires, entendu 51 présentations lors des séances publiques et analysé les réponses de 3 118 questionnaires en ligne. Notons que la plupart des mesures proposées nécessitent d'importantes modifications législatives et réglementaires de la part des gouvernements du Québec et du Canada.

