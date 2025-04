QUÉBEC, le 3 avril 2025 /CNW/ - La Lieutenante-gouverneure du Québec, l'honorable Manon Jeannotte, a dévoilé aujourd'hui le nouveau visuel de la Médaille Premiers Peuples lors d'une cérémonie empreinte d'émotion et de fierté. Cet événement, qui s'est tenu au Cabinet de la Lieutenante-gouverneure, a rassemblé plusieurs dignitaires, des représentants des Premières Nations et des Inuit, ainsi que les artistes ayant collaboré à cette refonte symbolique.

Premier rang de gauche à droite : Julie Charland, artiste innue, et ses enfants, l'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, Claudia Therrien, artiste huronne-wendat, Nadia Robertson, porte-parole du Conseil des femmes de l'APNQL, Kateri Champagne-Jourdain, ministre de l’Emploi. Deuxième rang de gauche à droite : Denis Lamothe, député d'Ungava, Ian Lafrenière, ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Reno Riverin-Dominique, Jérôme Bacon, vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, Pierre Picard, grand-chef de la Nation huronne-wendat, Andy Kanapé, vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, Olivier Bacon, vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit. (Groupe CNW/Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec) Médaille Inuit (Groupe CNW/Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec) Médaille Premiers Peuples (Groupe CNW/Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec)

Créée en 2018, la Médaille Premiers Peuples vise à souligner l'engagement, le talent et les contributions remarquables des Premières Nations et des Inuit du Québec.

La refonte de la catégorie Premières Nations a été réalisée à la suite de demandes de celles-ci, afin d'actualiser son visuel et d'y intégrer des éléments culturels significatifs, notamment les lanières perlées. Le nouveau visuel est le fruit d'une collaboration avec deux artistes, dont une Innue et une Wendate.

« En honorant les récipiendaires de la Médaille Premiers Peuples, nous reconnaissons leur contribution essentielle à la vitalité de leurs communautés, leur rôle de gardiens des traditions et leur engagement à bâtir un Québec fier de ses racines autochtones », a souligné la Lieutenante-gouverneure lors de son allocution.

« Cette médaille honore l'engagement des Premières Nations et Inuit, tant au sein de leurs communautés qu'à travers tout le Québec. Je suis particulièrement fière que son nouveau visage reflète le talent des deux artistes de nations différentes, unissant ainsi nos forces et nous rappelant qu'ensemble, nous sommes plus forts et qu'ensemble, nous allons plus loin. » a affirmé la ministre de l'emploi.

« La Médaille Premiers Peuples est bien plus qu'une distinction honorifique : elle est un geste concret de reconnaissance envers celles et ceux qui enrichissent notre société par leur engagement, leur savoir et leur culture. Chaque remise de médaille est une occasion de célébrer des parcours inspirants et de renforcer les liens entre les peuples, dans un esprit de respect et de réconciliation. » a déclaré le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Dans un geste empreint de symbolisme, la Lieutenante-gouverneure a remis les deux premiers exemplaires de la Médaille Premiers Peuples catégorie Premières Nations aux artistes ayant contribué à sa refonte. Visiblement émues, elles ont reçu cette distinction en reconnaissance de leur apport remarquable.

En route vers la réconcili-action

Comme la réconciliation est un élément majeur du mandat de la Lieutenante-gouverneure, les Médailles seront décernées en même temps, lors de cérémonies où la réconciliation aura une place centrale, en ayant lieu soit dans des communautés autochtones, soit dans des municipalités avoisinantes.

Cette nouvelle approche vise à créer des moments de fierté, d'échange et de partage entre autochtones et allochtones, renforçant ainsi les liens entre citoyennes et citoyens du Québec.

Cette année, trois communautés autochtones accueilleront ces cérémonies :

Wendake , le 6 avril 2025

, le 6 avril 2025 Pikogan, le 17 mai 2025

Gesgapegiag, le 25 mai 2025

Kuujjuaq (à confirmer)

Le Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à cette initiative et invite la population à découvrir cette nouvelle médaille, qui continuera d'honorer des parcours inspirants et porteurs d'avenir.

À propos de la Médaille Premiers Peuples

Programme dévoilement Médaille Premiers Peuples

