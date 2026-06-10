Réflexion nationale sur le financement des infrastructures municipales : Can-Explore rappelle au gouvernement l'importance de récolter des données d'inspection physiques avant d'investir dans tout projet d'infrastructures municipales

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Pour prendre des décisions plus efficientes, toute politique d'investissement en infrastructures souterraines municipales devrait être précédée, accompagnée et évaluée à partir de données d'inspection physique certifiées. C'est le message lancé par Can-Explore, firme d'ingénierie québécoise spécialisée en inspection de réseaux d'égouts et en diagnostic d'infrastructures en eau, dans son mémoire présenté dans le cadre de la Réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales lancée par le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin.

L'enjeu des données d'inspection physiques pour prendre des décisions éclairées

Can-Explore souhaite nourrir la réflexion des élus sur le financement des infrastructures sur la réalité du terrain et des opérations, en s'appuyant sur un échantillon de données d'inspection anonymisées de réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux, couvrant 84 municipalités québécoises, près de 2 930 kilomètres de conduites d'égouts et plus de 24 000 regards inspectés entre 2021 et 2026.

Le mémoire présenté par Can-Explore soutient que le défi des infrastructures souterraines québécoises n'est pas uniquement un défi de financement : c'est d'abord un défi de connaissance des réseaux et de leur état réel. Le défi de récolter des données physiques.

Selon le Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec (PIEMQ) du CERIU, environ 75 % de la valeur des infrastructures en eau de la province est évaluée à partir de l'âge des conduites ou de l'avis de représentants municipaux, et non sur la base d'inspections physiques.

« Le principal enjeu, c'est la récolte des données. Les municipalités connaissent-elles véritablement l'état de leurs infrastructures souterraines sans avoir en main des données d'inspection physiques, fiables et probantes? Chaque année, nos équipes interviennent dans des centaines de réseaux municipaux à travers le Québec, une présence terrain qui nous donne une perspective privilégiée sur l'état réel des infrastructures souterraines. Nous jugeons important de rappeler l'importance de récolter et d'accumuler des données d'inspection pour permettre au gouvernement ainsi qu'aux municipalités de prendre des décisions d'investissement éclairées. Avec notre expérience terrain, nous sommes bien placés pour contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à la gestion des actifs d'infrastructures au Québec », explique M. Louis-Légaré Lapointe, président et cofondateur de Can-Explore.

Les 5 recommandations de Can-Explore dans le cadre de la Réflexion nationale

Selon Can-Explore, un portrait plus complet des infrastructures constituerait un levier essentiel pour améliorer la priorisation des investissements et mieux orienter les ressources. Les recommandations de Can-Explore va en ce sens :

Toute politique d'investissement en infrastructures souterraines municipales devrait être précédée, accompagnée et évaluée à partir de données d'inspection physique certifiées, produites selon les protocoles standardisés à l'échelle provinciale. L'investissement dans la donnée est la condition préalable de l'efficacité de toute autre investissement.

Constituer un registre provincial d'inspection certifiée CERIU-NASSCO, intégrant les réseaux existants et les ouvrages neufs;

Engager une réflexion sur la modernisation des modes d'attribution des contrats publics;

Explorer la mutualisation des ressources d'inspection à l'échelle des MRC;

Intégrer explicitement les enjeux de main-d'œuvre à la réflexion sur le financement.

Une expertise terrain au service du gouvernement et des municipalités

Par ailleurs, Can-Explore souhaite mettre à contribution son expertise en inspection, en caractérisation des défauts et en gestion des données d'infrastructures souterraines dans le cadre des travaux du comité d'experts. L'entreprise offre son entière collaboration au gouvernement pour approfondir ses observations, partager des données complémentaires issues de ses activités terrain et contribuer aux réflexions portant sur les standards applicables aux données d'inspection des infrastructures municipales.

Le mémoire complet de Can-Explore est disponible à l'adresse suivante :

https://www.can-explore.com/memoire-infrastructures-eau-quebec-2026/

À propos de Can-Explore

Fondée en 2014 et basée à Québec, Can-Explore est une firme d'ingénierie spécialisée dans la gestion des actifs d'infrastructures. Elle accompagne les municipalités, les entreprises et les institutions vers des solutions durables et innovantes. Sa filiale Can-Ex Technologies commercialise ses outils d'inspection d'égout (caméras et logiciels) partout au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe.

SOURCE Can-Explore

Renseignements médias : Véronique L'Italien, Directrice des communications, Can-Explore, [email protected], 418 871-0045, poste 126