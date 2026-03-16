QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - En réponse à la publication progressive des nouvelles cartes des zones inondables, Can-Explore annonce le lancement de la Vigie des eaux, un assistant virtuel gratuit alimenté par les documents officiels du gouvernement du Québec, ainsi qu'un service d'accompagnement en ingénierie renforcé, destiné tant aux municipalités qu'aux propriétaires fonciers.

La Vigie des eaux : l'intelligence artificielle pour mieux soutenir les municipalités

Nouvelles cartographies des zones inondables au Québec : Can-Explore lance de nouveaux outils pour soutenir les municipalités et les citoyens (Groupe CNW/Can-Explore)

Depuis le début du mois de mars, la publication progressive des nouvelles cartes des zones inondables a des conséquences significatives pour plusieurs dizaines de milliers de propriétaires, les municipalités, les MRC et les professionnels aux quatre coins du Québec. Le nouveau cadre réglementaire remplace les anciennes zones de récurrence pour les inondations (20/100 ans) par quatre classes d'intensité, allant de « Très élevée » à « Faible ». Ce changement modifie directement le droit de construire, d'agrandir ou de reconstruire après sinistre pour les propriétaires.

Face à cette situation, Can-Explore met en ligne la Vigie des eaux, un outil virtuel alimenté par les documents officiels du gouvernement du Québec. Conçu pour les citoyens, avocats, municipalités et firmes professionnelles, cet outil permet une meilleure compréhension des changements en vigueur, sans avoir à déchiffrer seul des centaines de pages réglementaires.

Avec son nouvel outil virtuel et son nouveau service d'accompagnement, Can-Explore agira dès ce printemps comme un pont entre les nouvelles normes réglementaires et la réalité technique du terrain auxquelles font face les municipalités et les différents intervenants.

Pour accéder à la Vigie des eaux:

https://www.can-explore.com/gestion-risque-inondations-municipal/vigie-des-eaux/

Briefing technique sur le nouveau cadre réglementaire

Can-Explore convie les élus municipaux, les responsables de l'urbanisme et des travaux publics ainsi que les journalistes à un briefing technique le jeudi 26 mars prochain. Ce briefing, sous forme de webinaire, portera spécifiquement sur les impacts de la nouvelle cartographie des zones inondables. Les experts de Can-Explore y présenteront une lecture claire et appliquée du nouveau cadre réglementaire, avec des exemples concrets issus du terrain.

Jeudi 26 mars 2026 à 11h AM | Pour s'inscrire : https://events.teams.microsoft.com/event/81fb94c8-eed9-4fe7-a9b6-8b749621763a@53d1c67e-92f9-452d-9313-ff11fad0dbbc

« Nous assistons à un changement de paradigme dans la gestion du risque d'inondation au Québec. Une propriété jugée sans risque la semaine dernière peut se retrouver aujourd'hui dans une zone de contrainte majeure, avec un impact potentiel de plusieurs dizaines de milliers de dollars sur sa valeur foncière et son assurabilité. Notre accompagnement de génie-conseil, jumelé à l'organisation d'un briefing technique et au lancement de notre assistant virtuel gratuit, la Vigie des eaux, permettra d'outiller les municipalités et les propriétaires fonciers à y voir plus clair face aux impacts de la nouvelle cartographie des zones inondables », a déclaré Monsieur Louis Légaré-Lapointe, président de Can-Explore.

Nouveau cadre réglementaire sur les inondations : les municipalités sur la ligne de front

Au Québec, environ 35 000 propriétés supplémentaires pourraient être touchées par le nouveau cadre réglementaire. Les zones inondables couvrent maintenant une superficie supplémentaire d'environ 30%.

Rappelons que l'application du Règlement sous la responsabilité des municipalités (RMUN) et du Règlement sur les ouvrages de protection contre les inondations (ROPI) redéfinit en profondeur les balises de l'aménagement du territoire. Pour les municipalités et les MRC, cette réglementation pourrait freiner le développement urbain, à moins de recourir au Plan de gestion des risques liés aux inondations (PGRLI), un outil qui permet d'autoriser des activités habituellement interdites dans les zones à risque à condition de démontrer techniquement la réduction de la vulnérabilité.

En croisant l'expertise de ses ingénieurs et de ses arpenteurs-géomètres, Can-Explore accompagne les MRC dans cette démarche : détermination précise des risques, caractérisation de l'aléa, études de performance des ouvrages de protection (OPI) exigées par le ROPI et évaluation de la vulnérabilité des infrastructures, essentielles à la pérennité du développement régional.

À propos de Can-Explore

Fondée en 2014 et basée à Québec, Can-Explore est une firme d'ingénierie spécialisée dans la gestion des actifs d'infrastructures. Elle accompagne les municipalités, les entreprises et les institutions vers des solutions durables et innovantes. Sa filiale Can-Ex Technologies commercialise ses outils d'inspection d'égout (caméras et logiciels) partout au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe.

SOURCE Can-Explore

Renseignements : Véronique L'Italien, Responsable des communications, Can-Explore, [email protected], 418 871-0045, poste 126