Suite au gala des finissants qui s'est tenu durant le mois de juin, Reflector dévoile le documentaire des coulisses de la création du jeu vidéo sur le thème de l'environnement

MONTRÉAL, le 16 août 2022 /CNW Telbec/ - Reflector Entertainment présente aujourd'hui les coulisses de la production de Lorekheim : Rise of a Fallen World, un jeu vidéo réalisé par un groupe de huit étudiant.es finissants de la promotion 2022 de ISART Digital Montréal dans le cadre de leur projet de fin d'études. Le documentaire est disponible pour visionnement ici .

Pour la troisième année consécutive, Reflector Entertainment s'est uni avec ISART Digital - l'école internationale d'enseignement supérieur des métiers créatifs du jeu vidéo - dans le cadre de leur programme de mentorat annuel visant à accompagner les étudiants tout au long de ce projet. Durant les années précédentes, Reflector avait agi à titre de mentor pour les jeux Blossom et Palaka . Ce dernier avait été développé dans le but de répondre aux besoins des personnes neurovariantes, une cause importante pour les étudiant.es, le studio et l'équipe pédagogique.

L'objectif de cette année était d'offrir une expérience de jeu permettant de sensibiliser les joueuses et joueurs à la cause de la lutte pour la sauvegarde de l'environnement et de prouver que les jeux vidéo peuvent être autant éducatifs que divertissants. Pour ce faire, de nombreux Réflectoriens.nnes. se spécialisant dans différents départements, ont donné de leur temps pour assister le groupe dans la production de leur jeu.

« Reflector Entertainment est fier de soutenir la création de jeux vidéo au travers de son partenariat avec l'école ISART Digital, déclara Christopher Cimbaro, directeur technique et artistique chez Reflector et mentor de l'équipe. Nous avons à cœur le développement, la formation et la participation de la relève de l'industrie du jeu vidéo et divertissement à des causes et enjeux sociétaux importants.»

Un thème à valeur sociétale

Comme l'année passée, c'est Reflector qui a décidé de lancer ce défi aux étudiant.es. L'idée de toucher à la cause environnementale a tout de suite fait l'unanimité auprès des étudiants et de l'équipe éducative.

« Dans le cadre de sa mission éducative, ISART Digital défend des valeurs éthiques, mais aussi sociétales, que ce soit dans le choix de thématiques imposées sur certains projets de groupe, ou dans le cadre de ses enseignements au quotidien, affirma Azad Lusbaronian, directeur de ISART Digital. Nous pensons en effet que nos étudiants feront de meilleurs professionnels s'ils sont éclairés sur des sujets d'intérêt collectif. En ce sens, le partenariat avec Reflector contribue à alimenter la réflexion de nos étudiants sur des sujets qui, en définitive, nous concernent tous.»

Dans Lorekheim : Rise of a Fallen World, le joueur incarne un gardien de la nature dont le but est de rétablir l'équilibre vital du monde de Lorekheim en purifiant un antagoniste corrompu qui le met en péril. Comme dans notre réalité, le joueur doit veiller à investir de façon responsable les ressources qu'il puise dans la nature, au risque de corrompre à son tour son environnement.

« Nous sommes vraiment fiers du travail accompli par notre équipe. C'est un sujet qui nous a tout de suite plu et qui nous affecte tous les jours et dont on ne mesure pas totalement l'ampleur, affirma Joanna Bendaoud, qui s'est concentrée sur les aspects de direction artistique dans le groupe d'étudiant.es. Nous sommes vraiment reconnaissants de l'accompagnement et du soutien de Reflector Entertainment qui nous a permis de réaliser ce projet important. »

L'appui d'experts locaux

Afin de s'assurer que les étudiants bénéficient des connaissances de base en matière d'environnement, Reflector Entertainment a fait appel à des experts locaux afin de s'assurer de la véracité des éléments et informations inclus dans le jeu.

Pour ce faire, l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement ( AQPERE ), basée à Montréal, a assisté Reflector dans la recherche de la personne idéale pour former l'équipe d'étudiants. Hugue Asselin, coordonnateur au Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté ( Centr'ERE ) et chargé de cours en éducation relative à l'environnement au département de didactique de l'UQAM a ainsi donné une formation sur des pistes d'intégration d'une éducation relative à l'environnement, adaptées à l'histoire du jeu.

« Il s'agit d'un signal important que de voir ces jeunes, qui font partie de cette industrie, s'intéresser aux enjeux environnementaux, expliqua Hugue Asselin. Nous avons pu mettre en place une formation sur mesure, offrant notamment certaines balises qui pourront leur servir dans leur vie professionnelle qui s'amorce. »

L'équipe de l'AQPERE s'est chargée du suivi durant la production du jeu afin de s'assurer du respect des informations présentées aux joueurs.

Lorekheim : Rise of a Fallen World est disponible sur la plateforme itch au lien suivant : https://isart-digital.itch.io/lorekheim

À propos de Reflector Entertainment

Reflector est un studio d'un genre nouveau qui crée des univers multimédias et collectifs dans lesquels les utilisateurs peuvent faire l'expérience de chaque médium de façon autonome, tandis que leurs natures interreliées leur donnent le pouvoir de façonner leur propre voyage narratif. Fondé à Montréal en 2016, le studio a été acquis par BANDAI NAMCO Europe en 2020. Certains des talents les plus acclamés de l'industrie ont uni leurs forces pour donner vie aux idées du studio sur plusieurs plateformes, notamment les jeux vidéo, les bandes dessinées, les podcasts, les romans et bien d'autres encore. L'entreprise, dont la mission est de produire des contenus de nouvelle génération, prévoit de déployer ce projet innovant au cours des prochaines années, d'abord à travers son premier univers narratif, déjà récompensé, Unknown 9.

À propos de ISART Digital

ISART DIGITAL Montréal, l'école du Jeu Vidéo et de l'Animation 3D-FX, présente également à Paris et Tokyo dispense des formations diplômantes en alternance (travail-études). En France, elle délivre des titres homologués par l'État (RNCP niveaux 6 & 7). Au Canada, elle délivre des AEC et des diplômes internationaux du niveau baccalauréat. L'école est réputée pour sa pédagogie originale et innovante. Les projets étudiants ont remporté plus de 140 prix : Unity Awards, Siggraph, Pixar Disney, Imagina Games Awards, Arte TV, SACD, Pégases…

