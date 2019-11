Refinitiv décerne sept prix Lipper 2019 à des fonds et FNB de Placements CI

TORONTO, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Placements CI (ci-après, « CI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a récolté sept prix Lipper 2019 décernés par Refinitiv. Ces prix reconnaissent les fonds qui ont affiché de solides rendements corrigés du risque, sur une base régulière, par rapport à des fonds comparables.

« Au nom de la société Financière CI, j'aimerais féliciter nos équipes de gestion de portefeuilles pour cet honneur bien mérité, » affirme Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI, société mère de CI. « Plus tôt ce mois-ci, j'ai annoncé trois priorités stratégiques pour la société : moderniser nos activités de gestion d'actif, accroître notre plateforme de gestion de patrimoine et renforcer notre présence mondiale sur le marché. Cet honneur témoigne de la qualité et de la constance de notre gamme de produits, et reflète les assises solides que nous édifions pour avancer vers nos objectifs. »

Les prix Lipper 2019 de Refinitiv décernés à des fonds au Canada ont été annoncés hier soir, à Toronto. Les fonds et FNB primés sont les suivants :

Le Fonds canadien de dividendes Cambridge est un gagnant dans la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu, sur une période de cinq ans. Le fonds est géré par Stephen Groff de Cambridge Gestion mondiale d'actifs.

est un gagnant dans la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu, sur une période de cinq ans. Le fonds est géré par mondiale d'actifs. Le Fonds mondial à revenu élevé Cambridge , cogéré par les gestionnaires de portefeuilles de Cambridge Gestion mondiale d'actifs Robert Swanson et Paul Marcogliese , est un gagnant dans la catégorie Équilibrée tactique sur 10 ans.

, cogéré par les gestionnaires de portefeuilles de Cambridge Gestion mondiale d'actifs et , est un gagnant dans la catégorie Équilibrée tactique sur 10 ans. Le Fonds d'infrastructures mondiales Sentry est un gagnant dans la catégorie Actions d'infrastructures mondiales sur 3 ans. Le fonds est co-géré par Kevin McSweeney et Massimo Bonansinga de Signature Gestion mondiale d'actifs.

est un gagnant dans la catégorie Actions d'infrastructures mondiales sur 3 ans. Le fonds est co-géré par et Massimo Bonansinga de Signature Gestion mondiale d'actifs. Le fonds Catégorie de société technologies mondiales Signature , géré par Malcolm White et Jeremy Yeung de Signature Gestion mondiale d'actifs, est un gagnant dans la catégorie Actions sectorielles sur 3 ans.

, géré par et Jeremy Yeung de Signature Gestion mondiale d'actifs, est un gagnant dans la catégorie Actions sectorielles sur 3 ans. Le fonds First Asset REIT Income Fund , cogéré par les gestionnaires de portefeuilles de Signature Gestion mondiale d'actifs Lee Goldman , Kate MacDonald et Joshua Varghese , est un gagnant dans la catégorie Actions de l'immobilier sur 3 ans et 5 ans.

, cogéré par les gestionnaires de portefeuilles de Signature Gestion mondiale d'actifs , et , est un gagnant dans la catégorie Actions de l'immobilier sur 3 ans et 5 ans. Le fonds Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI First Asset (TMX : FQC) est un gagnant dans la catégorie FNB d'actions canadiennes sur 3 ans.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion rapportant des commissions s'élevaient à 177,9 milliards de dollars au 31 octobre 2019.

Les prix Lipper soulignent les fonds et les sociétés de fonds qui ont affiché de solides rendements corrigés du risque sur une base régulière, par rapport à leurs pairs. Les prix Lipper sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements. Cette cote est une mesure des rendements corrigés du risque qui sont calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui arrive au premier rang parmi ceux qui ont reçu la mention Lipper Leader for Consistent Return remporte le prix Lipper. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.lipperweb.com. Même si Lipper prend toutes les mesures raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, elle ne peut pas en garantir l'exactitude.

Les fonds d'une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % (Lipper Leaders Performances Régulières) obtiennent la cote 5 pour la constance de leurs rendements. Les fonds de la tranche de 20 % suivante reçoivent la cote 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; de l'avant-dernière tranche de 20 %, la cote 2; et de la dernière tranche de 20 %, la cote 1. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.lipperweb.com. Même si Lipper prend toutes les mesures raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, elle ne peut pas en garantir l'exactitude.

Le Fonds canadien de dividendes Cambridge (catégorie D) a été nommé meilleur fonds canadien de dividendes et de revenu sur une période de cinq ans se terminant le 31 juillet 2016, sur un total de 59 fonds dans la catégorie (5 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds au 31 juillet 2019 sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 était comme suit : 5,6 % (1 an), 5,7 % (3 ans), 7,2 % (5 ans) et 9,4 % (10 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le Fonds mondial à revenu élevé Cambridge (catégorie A) a été nommé meilleur fonds équilibré tactique sur une période de 10 ans se terminant le 31 juillet 2019, sur un total de 11 fonds (10 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds au 31 juillet 2019 sont les suivantes : 2 (3 ans), 3 (5 ans) et 4 (10 ans).

Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 était comme suit : 6,9 % (1 an), 3,5 % (3 ans), 3,4 % (5 ans) et 7,6 % (10 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 2 (3 ans), 2 (5 ans) et 4 (10 ans).

Le Fonds d'infrastructures mondiales Sentry (série A) est un gagnant dans la catégorie Actions d'infrastructures mondiales sur une période de 3 ans se terminant le 31 juillet 2019, sur un total de 14 fonds (3 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds au 31 juillet 2019 sont les suivantes : 5 (3 ans), 2 (5 ans) et 3 (10 ans).

Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 était comme suit : 23,0 % (1 an), 8,7 % (3 ans), 6,2 % (5 ans) et 10,6 % (10 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 2 (3 ans), 3 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le fonds Catégorie de société technologies mondiales Signature (série A) est un gagnant dans la catégorie Actions sectorielles sur une période de 3 ans se terminant le 31 juillet 2019, sur un total de 19 fonds (3 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds au 31 juillet 2019 sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 était comme suit : 14,5 % (1 an), 18,4 % (3 ans), 17,2 % (5 ans) et 17,7 % (10 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 2 (3 ans), 3 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le fonds First Asset REIT Income Fund (catégorie A) est un gagnant dans la catégorie Actions de l'immobilier sur une période de 3 ans et 5 ans se terminant le 31 juillet 2019, sur un total de 16 fonds (3 ans) et 13 fonds (5 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds au 31 juillet 2019 sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et S.O. (10 ans).

Les rendements du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 étaient de 17,65 % (1 an), 11,60 % (3 ans), 10,76 % (5 ans) et S.O. (10 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 4 (3 ans), 5 (5 ans) et S.O (10 ans).

Le fonds Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI First Asset est un gagnant dans la catégorie FNB d'actions canadiennes sur une période de 3 ans se terminant le 31 juillet sur un total de 26 fonds (3 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds au 31 juillet 2019 sont les suivantes : 5 (3 ans), S.O. (5 ans) et S.O. (10 ans).

Les rendements du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 étaient de 18,61 % (1 an), 10,00 % (3 ans), S.O. (5 ans) et S.O. (10 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (3 ans), S.O. (5 ans) et S.O. (10 ans).

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et autres frais peuvent être liés à un placement effectué dans des fonds communs de placement et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds communs en placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels qui prennent en compte les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou de fonctionnement ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Le rendement est calculé net des frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB à la Bourse de Toronto (« TSX »). Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. L'information portant sur le rendement est indiquée pour des parts d'une certaine catégorie et pourrait ne pas être indicative des rendements d'une autre catégorie ou série du même fonds. Les variations de données de rendement de plusieurs catégories ou séries du même fonds sont attribuables aux différences de frais de gestion de chaque catégorie ou série.

Cambridge Gestion mondiale d'actifs, Gestion de placements First Asset, Gestion de placements Sentry et Signature Gestion mondiale d'actifs sont des divisions de CI Investments.

CI Global Investments Inc., société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d'actifs et à Signature Gestion mondiale d'actifs. Roger Swanson est associé à CI Global Investments Inc.

Placements CI® et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés.

SOURCE CI Financial Corp.

Renseignements: Murray Oxby, Vice-président, Communications, Placements CI, (416) 681-3254, moxby@ci.com

Related Links

http://www.ci.com/