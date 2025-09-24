NEW YORK, 24 septembre 2025 /CNW/ - Mis au point par Oraichain Labs, Agents.Land a lancé sa plateforme pour la jetonisation sans autorisation et le référencement des Agent Spaces de Thesis.io. Cette intégration permet aux créateurs de transformer leurs espaces de travail sur les contenus en centres alimentés par des jetons, en combinant recherche, création de communauté et incitations sur la chaîne de blocs en une seule expérience fluide.

Des Agent Spaces (espaces d'agents) à la jetonisation

Les Agent Spaces sur Thesis.io sont des carrefours personnalisables où les créateurs publient les fruits de leurs recherches, partagent les résultats de leurs analyses et rassemblent des communautés pour discuter des perspectives du Web3. Grâce à la nouvelle intégration, ces espaces peuvent maintenant être titrisés en cyberjetons et référencés directement sur Agents.Land.

La jetonisation étend les Agent Spaces bien au-delà des centres de contenu. Les créateurs peuvent concevoir des modèles de jetons personnalisés afin de transformer leur savoir-faire en produit et de créer de la valeur pour leur marque et leur communauté grâce à des modèles d'affaires durables sur la chaîne de blocs.

Un enrichissement de l'économie créative

Les créateurs peuvent concevoir leurs propres modèles de jetons pour soutenir des opérations telles que :

la protection de l'accès,

les récompenses communautaires,

le partage des revenus des contributeurs,

la collecte de fonds,

la gouvernance de type DAO (organisation autonome décentralisée).

Le premier espace communautaire titrisé en cyberjetons, $GALAC, a atteint une capitalisation boursière maximale de plus de 470 000 dollars en seulement neuf jours. Son passage d'un centre d'échange à une grande communauté, puis à un jeton vivant, met en lumière le potentiel de ce modèle.

Fonctionnement

La jetonisation est entièrement sans autorisation et ouverte aux utilisateurs Premium de Thesis.io ou à 10 000 mineurs de cryptomonnaies qui immobilisent des $ORAI. La procédure est simple :

Créez et personnalisez un Agent Space sur Thesis.io.



Connectez-vous à Agents.Land avec un portefeuille ou une clé API.



Configurez votre espace et lancez-vous : choisissez le nom, le symbole, la description, la part affectée au créateur (jusqu'à 80 %), le calendrier d'acquisition des droits et les liens vers les médias.

Les lancements se font par étapes : attribution d'abonnements aux mineurs de cryptomonnaies qui immobilisent des $ORAI et des $MAX, tour de table communautaire, tour de table public et migration finale vers des échanges décentralisés.

Pourquoi c'est important

En connectant les Agent Spaces de Thesis.io à la jetonisation sans autorisation, les créateurs gagnent plus que de la visibilité. Ils acquièrent des outils pour créer autour de leurs recherches et de leurs discussions une économie portée par la communauté. Les utilisateurs obtiennent de nets avantages en participant, et les promoteurs bénéficient d'une amplification des espaces.

Pour alimenter cet élan, Agents.Land déploie le programme Weekly Creator Rewards (Récompenses hebdomadaires des créateurs), qui offre chaque semaine plus de 5 000 dollars aux lancements de jetons les plus performants. Financées par la réserve de trésorerie, ces récompenses s'échelonnent en fonction de l'avancement des projets et permettent aux créateurs engagés de bénéficier d'une reconnaissance et de rendements tangibles.

Découvrez les Agent Spaces et la jetonisation sur Thesis.io.

À propos d'Agents.Land

Agents.Land est une plateforme de lancement pionnière d'agents d'IA titrisés en cyberjetons sur Solana et Oraichain, qui donne aux créateurs la possibilité de déployer leurs produits en un clic, de créer un marché sur la base d'un lancement équitable, et met à leur disposition des outils de personnalisation robustes pour lancer, monétiser et développer les marques et les actifs d'IA de nouvelle génération.

