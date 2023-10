Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Le Ministère fait le bilan de la première année depuis la mise en place des entraves majeures

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable dresse un bilan de l'avancement de la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l'achalandage ainsi que des mesures d'atténuation en transport collectif, alors que la première année d'entraves majeures tire à sa fin.

Avancement des travaux

Un immense travail a été réalisé depuis l'automne 2022 à l'intérieur du tube de circulation du tunnel en direction sud, ainsi que dans le corridor de service. Le bétonnage des murs est maintenant terminé à 65 %, tandis que celui de la voûte a commencé dans les dernières semaines. De nombreuses activités préparatoires ont été réalisées préalablement, notamment le retrait du béton endommagé, la préparation des surfaces, la pose d'ancrages, la pose d'acier d'armature et le bétonnage des chasse-roues. En parallèle, les équipes s'affairent du côté des tours de ventilation et dans le corridor de service. À l'heure actuelle, 26 aires de sécurité en cas d'évacuation sur 30 ont été coffrées et bétonnées à 85 %. Les travaux de réparation des murs et le remplacement du plancher de béton, dans le corridor de service, seront terminés à la fin de cette année, puis suivra le remplacement des systèmes électriques.

Du côté de l'autoroute 25, la reconstruction de la chaussée en direction sud, y compris le drainage et les dalles, a été achevée en juillet dernier. Depuis, des travaux de la même nature sont en cours en direction nord, et se poursuivront jusqu'en 2025. Dans l'échangeur Souligny, les travaux progressent également, alors que plus de 60 % de la réfection de deux structures sur les cinq à réaliser est terminée.

Un retard de quelques semaines est actuellement observé pour la réalisation des travaux à l'intérieur du tube de circulation du tunnel en direction sud. Le Ministère, avec la collaboration de l'entrepreneur, évalue différentes mesures afin d'accélérer les travaux et d'ainsi rattraper ce retard. Une mise à jour de l'avancement sera faite au cours du printemps prochain.

Circulation

Les débits de circulation, de même que les temps de parcours, sont relativement stables depuis le début des entraves majeures à l'automne 2022. En septembre 2023, un peu plus de 62 000 véhicules ont emprunté le tunnel quotidiennement, comparativement à 58 000 en novembre 2022. Il s'agit d'une diminution de près de 50 % des débits de circulation en comparaison avec la situation précédant le début du chantier.

Mesures d'atténuation en transport collectif

De nombreux citoyens ont opté pour le transport collectif au cours de la dernière année, contribuant ainsi à faciliter les déplacements de l'ensemble des usagers de la route dans l'axe du tunnel.

Depuis le début des entraves majeures, plus de 560 000 déplacements ont été effectués en semaine à bord des lignes d'autobus financées dans le cadre du projet.

La ligne gratuite 61 du RTL a connu une croissance de l'achalandage atteignant 35 % lors de la dernière année, passant de 12 551 clients en novembre 2022 à 16 836 en septembre dernier.

Le temps de parcours moyen pour les différentes lignes d'autobus dans le corridor du tunnel est stable en grande partie grâce aux voies réservées qui y ont été aménagées.

Entre mai et la fin septembre 2023, 5 962 déplacements ont été effectués à vélo grâce aux 11 nouvelles stations BIXI installées à Longueuil et à Boucherville , dont 30 % provenant de la station du quai Yvon-Julien (navette fluviale de Boucherville ).

et à , dont 30 % provenant de la station du quai Yvon-Julien (navette fluviale de ). Que ce soit pour le travail ou les loisirs, 56 892 déplacements avaient été effectués en navette fluviale pour la saison 2023, en date du 1 er octobre, entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive dans l'est de Montréal.

octobre, entre et le parc de la Promenade-Bellerive dans l'est de Montréal. À la fin de septembre 2023, l'achalandage était de 163 % plus élevé que pour toute la saison 2022 (21 617 clients de juin à décembre 2022).

Au cours des prochaines semaines, la voie réservée sur la rue Sherbrooke Est sera prolongée de 2,5 km dans les deux directions, entre l'avenue Haig et la rue Honoré-Beaugrand. Ce nouveau tronçon pourra être utilisé par les autobus, les taxis et le covoiturage (trois occupants et plus).

Faits saillants

Une fois le bétonnage achevé dans le tube en direction sud du tunnel, les équipes procéderont à la reconstruction de la chape, à la pose d'une membrane d'étanchéité et à l'asphaltage. Afin de finaliser la rénovation du premier tube seront réalisés des travaux de peinture des murs, ainsi que la modernisation des systèmes d'éclairage, de feux de voies et de ventilation.

Ont été bétonnées 101 sections de murs sur 156, et 5 sections de la voûte sur 78.

L'équivalent de 4 500 m 3 de béton devra être appliqué pour couvrir l'ensemble des surfaces du premier tube, qui est d'une longueur de 1,4 km.

de béton devra être appliqué pour couvrir l'ensemble des surfaces du premier tube, qui est d'une longueur de 1,4 km. La superficie totale de dalles à réparer sur l'autoroute 25 est de 146 000 m 2 . À ce jour, 72 000 m 2 ont été réalisés.

. À ce jour, 72 000 m ont été réalisés. Les stations BIXI seront retirées pour la saison hivernale à partir du 15 novembre et seront remises en place au printemps prochain.

Les navettes fluviales sont en service jusqu'au 12 novembre 2023.

Liens connexes

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des autres solutions de transport en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono.

Suivez toute l'actualité sur la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur X et Facebook

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

Mesures d'atténuation en transport collectif

Bilan de novembre 2022 à septembre 2023

Autobus - Achalandage mensuel pour les jours de semaine





Nov.

22 Déc.

22 Janv.

23 Févr. 23 Mars

23 Avril

23 Mai 23 Juin

23 Juill. 23 Août

23 Sept.

23 Total RTL Ligne 61 14 940 4 629 12 551 10 935 11 523 10 111 13 412 11 907 12 185 18 225 16 836 137 254

Ligne 161 - - 8 615 8 318 8 725 8 271 10 114 7 385 6 552 10 009 12 246 80 235

Ligne 461 18 465 5 421 10 030 9 111 9 862 9 750 13 350 10 315 6 034 9 043 8 224 109 605

Ligne 4621 770 1 145 2 382 1 896 2 116 1 886 2 673 1 984 2 035 2 727 2 798 22 412 exo Ligne 520 10 271* 4 193 8 203 6 209 6 162 6 673 8 683 6 436 5 938 7 198 8 193 78 159

Ligne 532 2 675 1 401 2 129 1 817 1 676 1 712 2 456 1 668 1 477 1 958 2 384 21 353 STM Ligne 8112 - - 3 707 6 790 8 452 7 662 10 663 10 814 12 613 14 360 12 936 87 997

Ligne 8223 - - 2 968 2 343 2 820 2 688 3 240 2 745 3 019 3 158 2 795 25 776 Achalandage mensuel pour les jours de semaine 47 121 16 789 50 585 47 419 51 336 48 753 64 591 53 254 49 853 66 678 66 412 562 791 Achalandage moyen par jour en semaine 1 963 839 2 529 2 371 2 567 2 709 2 692 2 663 2 624 2 667 3 495



1 En service depuis le 21 novembre 2022. 2 En service depuis le 16 janvier 2023. 3 En service depuis le 3 janvier 2022.

* Inclut la ligne 521, qui a été fusionnée à la ligne 520 en novembre 2022.

Les navettes RTL-61, RTL-461, RTL-462, exo-520 et exo-532, qui desservent les stationnements incitatifs de la Rive-Sud et le terminus Radisson à Montréal, sont gratuites jusqu'à la fin des entraves majeures.

Grâce aux mesures préférentielles déployées pour les autobus, les temps de parcours de ces derniers sont stables depuis la mise en place des entraves majeures à l'automne 2022.

Stationnements incitatifs - Places occupées



Oct.

22 Nov.

22 Déc.

22 Janv.

23 Févr.

23 Mars

23 Avr. 23 Mai 23 Juin

23 Juill. 23 Août

23 Sept.

23 Belœil 198 places 16 70 83 62 55 60 65 51 63 44 53 72 Sainte-Julie 953 places 331 374 403 377 318 355 403 305 275 218 166 431 De Touraine 311 places 6 36 32 42 26 28 24 30 35 15 20 21 De Mortagne 483 places 8 170 197 175 188 200 192 201 208 69 84 185 De Montarville 510 places 231 180 183 238 207 196 220 225 174 112 155 255

Navettes fluviales - Achalandage



Oct. 22 Nov. 22 Déc. 22 Mai 23 Juin 23 Juill. 23 Août 23 Sept. 23 Total Boucherville-Parc de la Promenade-Bellerive (Montréal) 4 056 5 353 585 4 952 9 576 15 265 16 682 10 417 66 886 Varennes-Pointe-aux-Trembles-Vieux-Port4 - - - - 1 593 6 646 6 905 4 329 19 473 Total 4 056 5 353 585 4 952 11 169 21 911 23 587 14 746 86 359

3 Données pour les départs de Varennes seulement.

Vélopartage Bixi - Nombre de déplacements



Mai 23 Juin 23 Juill. 23 Août 23 Sept. 23 Total Boucherville-Montréal-Mercier 241 650 1 374 1 829 1 868 5 962

Onze stations de vélopartage BIXI, pouvant accueillir près de 200 vélos en libre-service, ont été installées à Boucherville et à Longueuil durant l'été 2023, notamment au quai Yvon-Julien (navette fluviale de Boucherville) et dans les stationnements incitatifs de Mortagne et De Montarville. Elles seront retirées pour la période hivernale (à partir du 15 novembre) et remises en place au printemps prochain.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724