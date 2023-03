Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Le coût révisé du projet est maintenant confirmé

MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rend public le nouveau coût du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, soit 2,497 G$. Ce montant comprend notamment une hausse de 970 M$ au contrat de l'entrepreneur responsable des travaux, Renouveau La Fontaine (RLF).

Rappelons qu'en juillet 2020, le Ministère a annoncé la signature d'un contrat de 1,142 G$ avec RLF pour la conception, la construction et le financement de la réfection du tunnel. Le coût de projet était alors estimé à 1,426 G$. Le Ministère a ensuite fait état, en août 2022, de changements d'envergure aux solutions techniques nécessaires à la réussite du projet en raison entre autres de l'état de dégradation plus avancé que prévu de la voûte et des murs du tunnel ainsi que des exigences de la protection contre les incendies.

Le coût révisé annoncé aujourd'hui comprend les sommes requises pour les interventions supplémentaires, les frais liés à la prolongation du chantier et les mesures d'atténuation bonifiées.

Faits saillants

Les principales interventions dans le tunnel consistent à effectuer une réfection structurale majeure, à moderniser les équipements d'exploitation, à réaménager les couloirs de services et à ajouter de la protection contre les incendies. Les travaux permettront d'assurer la durabilité de l'infrastructure pour 40 ans sans autre intervention majeure.

Aux travaux touchant le tunnel s'ajoutent la reconstruction des dalles de béton de l'autoroute 25 dans les deux directions, de part et d'autre du tunnel, entre la rue Sherbrooke et l'île Charron (total de 13 km de chaussée) et la réparation de structures de l'échangeur Souligny.

et l'île Charron (total de 13 km de chaussée) et la réparation de structures de l'échangeur Souligny. Jusqu'en novembre 2025, trois voies de circulation sur six seront ouvertes dans le tunnel, soit deux voies en direction de Montréal et une en direction de la Rive-Sud. Pour 2023, la circulation bidirectionnelle demeurera en place dans le même tube. Le changement de configuration de la circulation dans l'autre tube est prévu en 2024.

Des entraves ponctuelles de nuit dans le tube ouvert sont nécessaires afin d'effectuer les travaux d'entretien essentiels.

De nombreuses mesures d'atténuation ont été déployées dans le cadre du chantier afin d'encourager les citoyens à choisir le transport collectif, notamment des navettes gratuites reliant les stationnements incitatifs de la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal durant les trois prochaines années.

à Montréal durant les trois prochaines années. Le gouvernement du Canada contribue financièrement au projet à hauteur de 427,7 M$ dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux. Les villes de Montréal et de Boucherville apportent également des contributions respectives de 3,6 M$ et de 1,1 M$.

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des autres solutions de transport en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif

