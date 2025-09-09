Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures de nuit sur l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant la fin de semaine du 12 septembre

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures de nuit seront mises en place sur l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant la fin de semaine du 12 septembre. Elles sont requises pour le bétonnage d'une glissière de sécurité sur l'autoroute 25 à la hauteur des structures de l'échangeur Souligny.

À noter qu'il n'y a pas de fermetures prévues du tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine du 9 au 15 septembre 2025.

Fermetures de nuit

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'avenue Souligny.

) et l'avenue Souligny. Nuit de vendredi à samedi de 23 h à 8 h



Nuit de samedi à dimanche de 23 h à 9 h



Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert et sera accessible à partir de l'avenue Souligny en direction est



L'entrée en provenance de la rue Sherbrooke sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

À noter que la bretelle d'accès de la rue des Futailles vers l'autoroute 25 en direction sud sera également fermée dans la nuit de vendredi à samedi, de 00 h 30 à 5 h.

Rue Sherbrooke Est

Fermeture complète de la bretelle d'accès de la rue Sherbrooke Est vers la rue De Boucherville en direction nord, de vendredi 22 h à samedi 8 h.

Rue De Boucherville

Fermeture de la rue De Boucherville en direction nord entre les rues Tellier et Hochelaga, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

