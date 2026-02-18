Fermetures de nuit à venir dans l'axe de l'autoroute 520 en direction est au cours de la fin de semaine du 20 février 2026

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures complètes de nuit seront mises en place dans l'axe de l'autoroute 520 en direction est au cours de la fin de semaine du 20 février 2026. Ces entraves sont nécessaires à la mobilisation progressive du chantier de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus du boulevard Cavendish.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 520 en direction est

Autoroute 520 - Fermetures de nuit à venir en direction est - Fin de semaine du 20 février 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture complète entre la sortie n o 5 (Rue Hickmore) et l'échangeur de la Côte-de-Liesse. De vendredi 22 h à samedi 8 h; De dimanche 22 h à lundi 5 h.

5 (Rue Hickmore) et l'échangeur de la Côte-de-Liesse. À noter : le détour s'effectuera par la voie de desserte. Des fermetures complètes ponctuelles de nuit de la voie de desserte sont également prévues. Le cas échéant, la circulation sera rétablie sur l'autoroute. Lors des fermetures de la voie de desserte, une circulation locale sera maintenue à l'aide de signaleurs pour l'accès aux entreprises et commerces du secteur.

À PRÉVOIR dans la nuit du 23 au 24 février 2026 :

Des fermetures de nuit seront réalisées dans des bretelles de l'échangeur de la Côte-de-Liesse (autoroutes 40 et 520) en début de la semaine prochaine : A-40 OUEST vers A-520 OUEST, de lundi 23 février 22 h à mardi 24 février 5 h; A-40 EST vers A-520 OUEST, de lundi 23 février 21 h à mardi 24 février 5 h.



Les détours seront balisés par une signalisation temporaire. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination, notamment vers l'aéroport.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724