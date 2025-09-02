Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures complètes de nuit sur l'autoroute 25 entre le 5 et le 9 septembre

MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures complètes de nuit seront mises en place sur l'autoroute 25, dans les deux directions, entre le 5 et le 9 septembre. Ces entraves sont requises afin d'effectuer des travaux d'éclairage sous le tablier du pont d'étagement de la rue Sherbrooke.

À noter qu'il n'y a pas de fermetures prévues du tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine du 1er au 8 septembre 2025.

Fermetures complètes de nuit sur l’autoroute 25 entre le 5 et le 9 septembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermetures de nuit

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal entre la sortie n° 5 (route 138, rue Sherbrooke , boul. Yves-Prévost) et l'entrée de la rue Sherbrooke Est, durant la nuit du 5 au 6 septembre, de vendredi 23 h à samedi 8 h.

, boul. Yves-Prévost) et l'entrée de la rue Sherbrooke Est, durant la nuit du 5 au 6 septembre, de L'entrée de la rue Hochelaga sera fermée 30 minutes avant la fermeture de l'autoroute.



Un chemin de détour sera mis en place sur la voie de desserte.

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke , pont Jacques-Cartier) et l'entrée de la rue Sherbrooke Est.

, pont Jacques-Cartier) et l'entrée de la rue Sherbrooke Est. Nuit du 7 au 8 septembre, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Nuit du 8 au 9 septembre, de lundi 22 h à mardi 5 h

Un chemin de détour sera mis en place sur la voie de desserte.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

