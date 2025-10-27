Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture de l'autoroute 25 en direction nord durant les nuits du 31 octobre et du 1er novembre

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que différentes entraves de nuit seront requises sur l'autoroute 25 en direction nord durant la semaine du 27 octobre afin de construire une glissière de sécurité. Une fermeture complète, entre la sortie n° 5 (route 138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, sera notamment nécessaire durant les nuits du 31 octobre et du 1er novembre.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert durant cette période.

Fermetures durant les nuits du 31 octobre et du 1er novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermetures de nuit - Semaine du 27 octobre

Nuits du 27 au 30 octobre

Fermeture de la voie de droite de l'autoroute 25 en direction nord entre la sortie n° 5 (route 138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et la sortie n° 7 (boulevard W.-Pelletier / boulevard Châteauneuf). Nuits de lundi à mercredi, de 20 h à 5 h Nuit de jeudi à vendredi, de 21 à 5 h L'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est et la sortie n° 7 (boulevard W.-Pelletier / boulevard Châteauneuf) seront fermées.



Nuits du 31 octobre et 1er novembre

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction nord entre la sortie n° 5 (route 138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost.

Nuit de vendredi à samedi, de 23 h à 8 h.



Nuit de samedi à dimanche, de 23 h à 9 h.



Les entrées en provenance des rues Hochelaga et Sherbrooke Est seront fermées 30 minutes avant la fermeture de l'autoroute.

À noter que la bretelle d'accès de la rue des Futailles vers l'autoroute 25 en direction sud sera également fermée dans la nuit de vendredi à samedi, de 00 h 30 à 5 h.

Nuit du 2 novembre

Fermeture complète de la sortie n° 3 (rue Notre-Dame, rue Hochelaga) de l'autoroute 25 en direction nord, de dimanche à lundi, de 22 h à 5 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

