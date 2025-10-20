Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture d'un tronçon de l'autoroute 25 en direction nord durant la nuit du 24 au 25 octobre

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la fermeture de l'autoroute 25 en direction nord, entre la sortie n° 5 (route 138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, durant la nuit du 24 au 25 octobre. Cette entrave est requise afin de dévier les voies de l'autoroute 25 en direction nord pour créer une zone de travail.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert dans la semaine du 20 au 26 octobre 2025.

Fermeture d’un tronçon de l’autoroute 25 en direction nord durant la nuit du 24 au 25 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture - Nuit du 24 au 25 octobre

Autoroute 25 en direction nord

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction nord entre la sortie n° 5 (route 138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, de vendredi 23 h à samedi 8 h . Les entrées en provenance des rues Hochelaga et Sherbrooke Est seront fermées 30 minutes avant la fermeture de l'autoroute.



À noter que l'autoroute 25 en direction nord pourrait être fermée de nouveau durant la nuit de samedi à dimanche, afin de finaliser les travaux.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

