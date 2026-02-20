AUTOROUTE 40 / PONT CHARLES-DE-GAULLE

De samedi 5 h à lundi 5 h

Sur l'A-40 dans les deux directions, entre le boul. Gouin Est à Montréal et la R-344 (ch. Saint-Charles) à Terrebonne, incluant le pont Charles-De Gaulle, fermeture partielle de 1 voie sur 3.

Note : la largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier. La limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l'autoroute 40, dans les deux directions.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De samedi 23 h à dimanche 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via rue Hochelaga.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

Direction NORD

De samedi 23 h à dimanche 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Sherbrooke sur l'A-25 nord à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard

Marie-Victorin vers A-25 nord. L'accès de la rue Hochelaga

Détour : via rue De Boucherville.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

MODIFIÉ - Ce communiqué a été modifié afin de corriger des détails factuels de la version originale. Pour l'AUTOROUTE 40 / PONT CHARLES-DE-GAULLE, le jour et les heures de perturbation ont été modifiés. Le visuel original n° 2 (A-40 et pont Charles-De Gaulle) a été remplacé par un nouveau visuel. Toutes les informations concernant l'AUTOROUTE 520 / CÔTE-DE-LIESSE et le CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE ont été supprimées. Le visuel n° 5 (5. A-520, du 20 au 23 février) a été supprimé.

